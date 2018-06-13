Oyun sektörüne Plantronics’ten renkli oyuncu; RIG 505 Lava

Oyunculara kaliteli ses deneyimi imkanı tanıyan Plantronics, RIG 505 Lava ile oyun severlerin dikkatini çekecek. Plantronics’in oyun kulaklıkları arasında yerini alan RIG 505 Lava, kendi ürettiği sürücüleriyle ses kalitesi konusunda piyasadaki birçok kulaklığı geride bırakıyor.

Kullanım alanını 3,5 jak girişi sayesinde genişleten RIG 505 Lava, bilgisayar, tablet veya uyumlu telefonlarla da kolaylıkla kullanılabiliyor.

Modüler ve esnek yapısı sayesinde konforundan ödün vermeyen RIG 505 Lava, kırmızı detaylarıyla da farklı tasarımını gözler önüne seriyor.

Kumaş kulaklıkları sayesinde uzun süreli kullanımda kulağı terletmeyen RIG 505 Lava, dayanıklı malzemeden üretilmiş esnek taç kısmına sahip. Pazardaki aynı özelliklere sahip bir çok kulaklıktan daha hafif olan RIG 505 Lava, sadece 200 gram ağırlığında. Çıkartılabilir mikrofona sahip olan RIG 505 Lava’nın özellikle takım oyunlarında karşılıklı iletişimde net bir ses akışı sağlıyor.

