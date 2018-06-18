ÖDEME SAYFALARI SATIŞLARDA KRİTİK ROL OYNUYOR

E-ticaret sitelerinin sıklıkla göz ardı ettiği ödeme sayfaları, ziyaretlerin satışa dönüştürülmesinde kritik rol oynuyor. Türkiye'de 6.000'den fazla aktif işletme ile çalışan ödeme servis sağlayıcısı PayU Türkiye, kullanıcı deneyimini iyileştirme hedefiyle düzenlediği etkinliğe bir yenisini daha ekledi. PayU müşterileri “Ödeme Sayfalarında Kullanıcı Deneyiminin Önemi” başlığıyla düzenlenen etkinlikte buluştu.



Kamara'da ücretsiz düzenlenen etkinliğin ilk oturumunda Ürün Müdürü Engin Lofça söz alarak ödeme sistemleri hakkında hem genel hem de teknik bilgiler verdi. “Ödeme yalnızca paranın tahsilinden ibaret görülmemeli, bu müşterinizin sitenize üye olması ile başlayan, ödeme esnasında somutlaşan, ürün/hizmetin tesliminden sonra da 4-5 ay sürebilen bir süreçtir” diyen Lofça, kolayca yapılabilecek teknik geliştirmelerle dönüşüm oranlarının yüzde 20'lerin üzerinde artırabildiğini dile getirdi.



Userspots UX Stratejistleri Berivan Atik ve Sıla Karagöl ise ödeme sayfalarında en sık yapılan hataları aktararak kullanıcı deneyimini geliştirmenin ipuçlarını paylaştı. Kullanıcı deneyimini “kullanıcıları merkeze alarak, iş tarafının ihtiyaçları ve kısıtları ile teknolojinin imkanlarını birleştirerek optimuma ulaşmak” olarak tanımlayan Atik ve Karagöl, kullanıcıların sürece dair “neredeyim?”, “buraya nasıl geldim?”, “şimdi ne olacak?” gibi sorulara cevap bulamamasının başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek bir dizi geliştirme önerisini paylaştı.



Önerilere göre teslimat adresinin düzenlenmesinden ödeme bilgilerinin girişine, taksit bilgilerinden hediye çeki gösterimlerine tüm sürecin müşterilere kolaylık sağlaması gerekiyor. Ayrıca dikkat dağıtan unsurların kaldırılması ve kullanıcıların tek bir noktaya odaklanmasının sağlanması da büyük önem taşıyor. Form alanlarının karmaşık yapılarına değinen Karagöl, üyelik oluşturma, bilgi girişi gibi noktalarda kullanıcılara sade ve işlevsel yapılar sunmanın önemine dikkat çekti.



Etkinliğin son oturumunda ise Growth Hacking Studio'nun kurucusu Muhammed Tüfekyapan şirketlerin büyüme sürecinde kritik bir rol oynayan dönüşüm optimizasyonu konusunu masaya yatırdı. Örnek A/B testlerini paylaşan Tüfekyapan, verilerin doğru analiz edilmesinin kritik olduğunu belirtti. Analiz – Strateji – Taktik olarak üç aşamada gerçekleşen dönüşüm optimizasyonu çalışmalarında, yüksek verim elde edebilmek için detaylar arasında boğulmaktan kaçınıp test sonuçlarını sağlıklı bir şekilde analiz edebilmek gerektiğini belirtti.



Etkinliğe ilişkin konuşan PayU Pazarlama Direktörü Gaye Ör, ödeme altyapısının yanı sıra kullanıcı deneyiminin önemine de değindi. “İşyerlerine ödeme alabilmeleri için farklı ödeme araçları sunuyoruz. İşyerlerimizin, bunları müşterilerine işlevsel ve fonksiyonel bir tasarım üzerinden sunması, kendi başarıları açısından kritik önem taşıyor. Aksi takdirde müşterilerin ödeme sayfasına geldiklerinde, ödemelerini güven içinde ve hızlı yapma konusunda sıkıntılar yaşadığını gözlemliyoruz. Userspots ve Growth Hacking Studio iş birliğiyle düzenlediğimiz bu etkinlikte aldığımız olumlu geribildirimler bizi birlikte farklı çalışmalar yapmaya da yönlendirdi. Sonbahar döneminde hem bu etkinliği yinelemeyi hem de işyerlerine yönelik bilgi dokümanları hazırlamayı düşünüyoruz” dedi.