Neffos’tan giriş seviyesi iki yeni model

TP-Link’in ağ pazarındaki yirmi bir yıllık deneyimi ile akıllı telefon pazarında yer alan Neffos’un giriş seviyesi iki yeni modeli daha Türkiye’de satışa sunuluyor. Neffos C7 ve C5A modelleri, uygun fiyat kategorisinde kaliteli kameraları ile dikkat çeken ürünler.

Günümüz akıllı telefon kullanıcılarının temel gereksinimleri düşünülerek tasarlanan Neffos C7, ergonomik metalik formu, 8 M piksellik ön kamerası ve gelişmiş HD ekranı ile öne çıkıyor. Güzel selfie’ler çekmeyi sağlayan bu ön kamera aynı zamanda on seviyeli gerçek zamanlı güzellik modu ile tek bir tıklama ile en kusursuz görünümlü görüntüyü yakalamaya olanak veriyor. Telefonun ekran ışığı özelliği sayesinde düşük ışık altında da kullanıcılar kendi portrelerini çekebiliyorlar. Daha çok kişiyi çerçeveye sığdırmak gerektiğinde de ön kamera 86 derecelik geniş açısı ile bunu sorunsuzca yapabiliyor. Ayrıca önde gelen görüntüleme şirketi ArcSoft’un yazılımı yardımıyla selfie’ler daha da geliştirilebiliyor. Neffos C7, sadece selfie değil, 13M piksellik arka kamerası ile tüm fotoğraf çekimlerinde iddialı. PDAF (Faz Algılamalı Otomatik Odaklama) özellikli bu arka kamera ile her anı yakalamak mümkün. Her iki kamera da hem gündüz hem de gece her açıdan fotoğraf çekmeyi kolay hale getiriyor.

Neffos C7, 5.5 inç’lik IPS-LCD ekrana sahip. Ekran, sert güneş ışığında bile görünmeyi sağlayan netlikte, kaliteli görüntüler sunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusu arka panelin üst kısmına yerleştirilmiş durumda. Bu yerleşim hem kolay erişim sağlıyor hem de meraklı gözlerden uzak tutarak ek bir güvenlik sunuyor. Bu sensör ekranı 0.2 saniyede açıyor.

Sekiz çekirdekli 1.5GHz hızındaki işlemciye sahip olan Neffos C7’nin 2GB belleği bulunuyor. MikroSD kart desteği bulunan telefonun depolama kapasitesi 128GB’a kadar artırılabiliyor. Çift SIM kartlı ve fiyat/performans telefonu olan Neffos C7, Türkiye’de 999 TL (KDV dahil) fiyatla satışa sunuluyor ve bulut-gri ve günışığı-altın olmak üzere iki kasa rengi seçeneği var.

Uygun fiyat, uygun pil süresi: Neffos C5A

TP-Link Neffos’un satışa sunduğu ikinci yeni model akıllı telefon olan C5A, uygun fiyatına oranla tatmin edici bir performansa sahip. 5 inçlik ekranı, gün boyu idare edebilen 2300mAh’lık pili ve 5M piksellik kamerası ile C5A, pek çok kullanıcının gereksinimlerine uygun bir telefon.

Otomatik odaklı kamera, hem gündüz hem de gece detaylı ve keskin fotoğraflar çekmeyi sağlıyor. Telefonda ayrıca 2M piksellik ve flash özelliği olan bir ön kamera bulunuyor. Bunlara ek olarak telefonda çift bekleme modlu çift SIM kart desteği yer alıyor. İş ve özel hattı ayırmak ya da aynı anda farklı operatörlerden hizmet almak isteyenler için ideal olan bu telefon, 599 TL (KDV dahil) fiyatla ve TP-Link kalitesi ve güvencesiyle satışa sunuluyor.

Neffos’un yeni iki modeli de Android 7.0 desteği ile geliyor ve Neffos’un özel kullanıcı arabirimi olan NFUI 7.0’ın kullanımı kolaylaştıran özellikleri zenginleştirilmiş durumda.