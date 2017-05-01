NASA UZAY UYGULAMALARI YARIŞMASI

ANKARA (AA) - NASA Uzay Uygulamaları yarışmasında Akıllı Enerji Yönetimi Projesi birinci, Mars Toprağından Oksijen Üretimi Projesi ikinci, Çok Fonksiyonlu Giyilebilir Asistan Projesi de üçüncü oldu.

NASA Uzay Uygulamaları Yarışması Temsilcisi Tunahan Liman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bilimi üst seviyeye taşımak amacıyla 2013 yılından bu yana Türkiye'de, NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nın düzenlendiğini belirterek, bu yıl Ankara, İstanbul ve Samsun'da yarışmaların yapıldığını söyledi.

Next Level AVM'de düzenlenen yarışmaya, 7'den 70'e öğrenci, memur ve mühendisin katılımıyla gerçekleştiğini belirten Liman, yarışmada 4 projenin NASA'ya gönderileceğini anlattı.

Liman, projelerin, NASA'da global oylamaya sunulacağını ifade ederek, "NASA, ilk üç proje ile halkın belirleyeceği bir projeyi ödüllendirecek. Bu projeler, NASA'nın etkinliklerinde ve projelerinde kullanılacak." diye konuştu.

Dün başlayan yarışmaya kayıtlı 265 katılımcı tarafından oluşturulan gruplar tarafından hazırlanan 28 projenin jüri tarafından oylanarak, dereceye girenlerin belirlendiğini kaydeden Liman, NASA'nın belirlediği Düşün ve Yap, Dünya ve Biz, Yaklaşan Tehlike, Ekolojik Komşularımız ve Gezegensel konularında projelerin hazırlandığını bildirdi.

Liman, söz konusu projelerle NASA'nın uzaydan çok dünyayla ilgilendiğini vurguladığını anlatarak, "Bu konu başlıklarıyla NASA bize, 'yaşanacak tek gezegen var, önce dünyamızı korumalıyız, sonra uzayı düşünürüz' dedi. Bu da NASA'nın uzayla olan ilişkisini daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı