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NASA 7 YENİ GEZEGEN KEŞFETTİ

23 Şubat 2017 Perşembe 14:25
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Dünya'dan 40 ışık yılı uzakta Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde 7 yeni gezegen keşfedildi

NASA 7 YENİ GEZEGEN KEŞFETTİ
CAPE CANAVERAL (AA) - ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı.

Güneş Sistemi dışında Samanyolu Galaksisi içindeki Kova takımyıldızı içindeki Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde keşfedilen gezegenlerin Dünya'ya benzerlik gösterdiği belirtildi.

Bilim adamları, gezegenlerden üçünün su varlığını ve canlı yaşamını destekleyebilecek yapıda olduğunu ifade etti.

Yaklaşık Jüpiter büyüklüğünde sönük bir yıldız olan Trappist-1’in etrafında sıkı bir ağ oluşturan gezegenlerin karasal ve kayalık yapıda olduğu, canlı yaşamına olanak verip vermeyeceklerinin anlaşılması için atmosferlerinin daha detaylı incelenmesinin gerekeceği belirtildi.

Keşfi yapan Liege Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Gillon ve ekibi, yıldızın etki bölgesinde Dünya'ya benzeyen daha fazla gezegenin olabileceğini ileri sürdü.

"Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç şu ki dünya dışındaki yaşamları keşfetme yolunda tarihi bir adım attık." diyen araştırma ekibinden Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Amaury Triaud, "Samanyolu Galaksisi içinde Dünya büyüklüğünde çok sayıda başka gezegen olduğunu öğrenmek inanılmaz bir şey." dedi.

Diğer bir ekip üyesi Liege Üniversitesinden Emmanuel Jehin de "Galaksimizde 200 milyondan fazla yıldız var. Bunların her birinde 10 tane Dünya benzeri gezegen olsa artık gerisini siz hesap edin." diye konuştu.

Gillon ve ekibi geçen baharda Trappist-1 ve çevresinde üç gezegen keşfettiklerini bildirmişti. Şimdiyse sayı yediye çıktı. Ekip, sayının yakın zamanda daha da artabileceğini vurguluyor.

Araştırmanın yeni bulguları "Nature" dergisinde yayınlanacak. 

Anadolu Haber Ajansı
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