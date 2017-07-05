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Monster Semruk S7 V5.1.1, performansı ile göz dolduruyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:47
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Semruk S7 V5.1.1 17.3" Oyun Bilgisayarı 4.2GHz hızında Intel Core i7 işlemciye ve 8 GB bellek kapasiteli iki adet NVIDIA GTX 1080 grafik kartına sahip.

Monster Semruk S7 V5.1.1, performansı ile göz dolduruyor
Yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla Türkiye’deki oyuncuların en beğendiği markalardan biri olmayı başaran Monster Notebook, yeni modeli Semruk S7 V5.1.1 Oyun Bilgisayarı ile yüksek performansın tanımını yeniden yapıyor. Monster'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en yüksek performanslı modeli olarak dikkat çeken Semruk S7 V5.1.1, markayı yakından tanıyanları bile heyecanlandıran bir konfigürasyona sahip. Intel®’in 7. nesil işlemci ailesine mensup Core™ i7-7700K işlemcisi normal şartlarda 4.2GHz hızında çalışırken turbo modunda 4.5GHz’e kadar çıkabiliyor. Böylelikle işlemci gücü gerektiren yazılım ve oyunlardan mümkün olan en yüksek performansın alınması garanti edilmiş oluyor.
Semruk S7 V5.1.1 sahip olduğu 2 adet NVIDIA GTX 1080 8GB 256-Bit grafik kartıyla, oyunları en yüksek grafik ayarlarında oynamayı sevenleri fazlasıyla mutlu edecek bir güce sahip. Her bir parçası özenle seçilen bu konfigürasyonda RAM olaraksa 3000MHz gibi çok yüksek bir hızda çalışan 64 GB kapasiteli G SKILL Ripjaws bellekler kullanılmış.

Monster’ın yeni modeli, yüksek performanslı bilgisayarların standart donanımları haline gelen SSD’ler konusunda da tüm beklentileri fazlasıyla karşılayacak nitelikte bir çözüm sunuyor. Toplamda 10TB kapasiteli SSD depolama birimi barındıran model, 3000 MB/s okuma - 1700 MB/s yazma hızına sahip 2 adet 1TB kapasiteli Samsung PM961 SSD’nin yanında, her türlü depolama ihtiyacını karşılayabilecek 540 MB/s okuma - 520 MB/s yazma hızına sahip 2 adet 4TB kapasiteli Samsung 850 EVO SSD depolama ünitesiyle birlikte geliyor.

“En”leri bünyesinde barındıran Semruk S7 V5.1.1 Oyun Bilgisayarı, 17.3 inç boyutunda 3840x2160 piksel Ultra HD çözünürlüğe ve NVIDIA G-SYNC teknolojisine sahip IPS panel mat LED ekranıyla her türlü ortamda en iyi görüntüyü sunuyor. Oyun tutkunlarının severek kullandığı RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavyeye ek olarak barındırdığı USB 3.0, USB 3.1 Gen2 (Type-C) ve Powered USB portları, 6-in-1 kart okuyucu ve Bluetooth 4.2 gibi bağlantı seçenekleriyle de kullanıcılara esneklik ve kolaylık sunuyor. Ayrıca model HDCP destekli HDMI portu ve 2 adet MiniDisplay 1.3 portu ile çoklu ekranlı kullanımı da destekliyor.





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