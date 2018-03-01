Mitsubishi Electric’ten Yeni Nesil LED Ekran Teknolojileri

Görsel veri sistemleri alanındaki ileri teknolojisiyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, Amsterdam’daki ISE 2018 Fuarı’nda Direct View LED ve WE120 DLP küp ile yeni görselleştirme ve Videowall yönetim yazılım paketi S-SF’i tanıttı. Fuar ziyaretçilerini, Mitsubishi Electric’in en yeni ekran teknolojisi olan ince piksel aralıklı (NPP) LED kullanılarak üretilmiş, 11 metreye 1,6 metre boyutlarındaki devasa bir kontrol odası ekranı simülasyonu karşıladı. Bu ekran, sınıfının halka açık olarak sergilenen en büyük sistemi oldu. Komut ve kontrol uygulamaları için özel olarak tasarlanan ilk Direct View LED ekran olan VS-15NP160’ı (15-NP) portföyüne ekleyen Mitsubishi Electric, bu sayede büyük ölçekli kontrol odası ekran projeleri için yeni ve iddialı bir çözüm sunmaya başladı.

100 bin saat kesintisiz çalışma

Mitsubishi Electric tarafından Japonya'da yüksek kalite standartları ile tasarlanıp üretilen Direct View LED ekran 15-NP, 800 cd/m² ışık çıkışı sunuyor. Bu değer, yüksek kontrast oranı ve tamamen kusursuz ekran yüzeyiyle birlikte modeli SCADA tipi uygulamalar için ideal tercih haline getiriyor. 100 bin saat kesintisiz çalışabilen Direct View LED ekran 15-NP, ekran yanmasını (anti burn-in) önleyen patentli özelliği sayesinde LED parlaklığı ve kromatikliğini ekranın kullanım ömrü boyunca aynı seviyede tutuyor. Yalnızca 90 mm olan görüntü derinliği, ekranın hemen her yere kurulabilmesine imkan tanırken, önden ve arkadan erişilebilen model seçenekleri çok yönlü kullanım avantajı sağlıyor.

Güç arızasına rağmen çalışan ekran

Direct View LED ekran 15-NP'nin temelinde 1,5 mm aralıklı, üçü bir arada SMD LED paketi bulunuyor. Mitsubishi Electric bu paketi, 30 yılı aşkın süredir Diamond Vision açık hava ekran sisteminden edindiği deneyimleri ışığında bu uygulama için özel olarak geliştirdi. Hızlı ve kolay montaja uygun olarak tasarlanan ekranlar, 480 mm'ye 540 mm boyutlarındaki LED ünitelerinin yerinde birleştirilmesiyle kuruluyor. LED ünitelerinde bulunan standart OPS yuvalarına, OPS 3G-SDI giriş kartları veya CAT6 (STP) kablosuyla uzun mesafeli sinyal iletimi için OPS HDBaseT girişleri takılabiliyor. Çift döngülü sinyal girişleri ve yedek güç kaynakları, çok düşük bir ihtimal de olsa, bir LED ünitesinin güç arızası yaşaması durumunda ekranın çalışmaya devam etmesini sağlıyor.

Dinamik güç tüketim özellikleri, görüntü parlaklığını etkin biçimde izleyip güç çıkışını buna göre ayarlayarak güç tüketimini optimize ediyor ve operatörün göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Bu sayede ekran, kontrol odası uygulamalarının genel amaçlı Direct View LED ekranları tarafından çözülemeyen önemli bir sorununu çözmüş oluyor. DLP ürünlerinde bulunan Doğal Renk Matrisi sistemini ve MPEG video gibi sıkıştırılmış içeriklerdeki gözle görülür kumlanmayı azaltmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş iki boyutlu gürültü azaltma sistemini de Direct View LED ekran 15-NP'ye ekleyen Mitsubishi Electric, yeni nesil teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Yerel IP tabanlı kontrol odası görselleştirme yazılımı

Mitsubishi Electric’in, yerel IP ağ tabanlı komuta ve kontrol ekran mimarileri için tasarlanan yeni görselleştirme ve Videowall yönetim yazılım paketi S-SF, ağ tabanlı ekran sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlıyor ve ölçeklenebilirliklerini artırıyor. Yerel IP komut ve kontrol görselleştirme ağlarının çok yönlülüğü, sistemlerin gelecekteki ihtiyaçlara kolayca uyum sağlamasına olanak tanıyıp, Mitsubishi Electric DLP ve LED ekranların olağanüstü uzun çalışma ömürlerinin getirdiği uzun vadeli maliyet avantajlarından tümüyle yararlanma imkanı sunuyor.

Komut ve kontrol odalarında daha verimli ve esnek karar verme imkanı

Mitsubishi Electric’in videowall yönetim yazılım paketi S-SF; görüntü aracısı, çok noktaya yayın bağdaştırıcısı, uygulama sunucusu, operatör grafik kullanıcı arabirimi ve ana kontrolör olmak üzere beş uygulamadan oluşuyor. Bu uygulamaların bir araya gelmesiyle oluşan yerel IP tabanlı sistem; sensörler, görüntü işlemcileri, CCTV kameraları ve veri depoları gibi ağa bağlı kaynak cihazlardan gelen veri trafiğini işleyebiliyor ve içerikleri minimum gecikmeyle çok sayıda konum arasında senkronize edip paylaşabiliyor. S-SF paketi, komut ve kontrol odası operasyonlarını daha etkili hale getirmek için daha verimli ve esnek karar verme ortamları tasarlama imkanı sunuyor.

Sıfır arıza süreli performans

S-SF mimarisi, kontrol odası video duvarlarında özel ekran duvarı işlemcisi kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Dağıtılmış ağ mimarisinde bulunan çok sayıdaki yedekle de arıza toleransı sağlanıyor. Bir ağ düğümünün arızalanması durumunda o düğümün rolü anında başka bir düğüme atanıyor. Bu sayede tamamen sorunsuz hata korumalı yanıt kabiliyeti ve 7/24 garantili sıfır arıza süreli performans kazanılıyor. S-SF sisteminin donanımı kolayca bulunabilen standart ağ bileşenlerini temel aldığı için özel donanımların veya işletim sistemlerinin geliştirilmesine ve hatalarının giderilmesine gerek kalmıyor. Böylece daha güvenilir ve uygun maliyetli bir sistem ortaya çıkıyor.

Küplerin çalışma süresini 130 bin saate çıkardı

Görsel veri sistemleri alanındaki yeni nesil teknolojileri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, WE120 DLP küplerinin çalışma süresini 130 bin saate çıkardı. Tüm parlaklık modlarında neredeyse 15 yıl boyunca 7/24 kesintisiz çalışmaya karşılık gelen bu süre, yine Mitsubishi Electric’in WE120 modelinin kırdığı 100 bin saatlik eski endüstri rekorunu neredeyse yüzde 30 oranında ileriye taşıdı.

Mitsubishi Electric, kurum içi araştırmalara göre dünya genelinde kurulu olan 78 binden fazla küpüyle kontrol odası ekranı alanında dünya liderliğini elinde bulunduruyor. WE120 serisinde, hem arkadan hem önden erişilebilen seçeneklere sahip 60 inç ve 70 inç Full HD ile 62 inç ve 72 inç WUXGA ekranlar bulunuyor. Yeni modellerin tümü en az 130 bin saat kesintisiz çalışma süresinin yanında, yedekli DVI seçenekleri ve OPS yuvaları da dahil olmak üzere önemli özellikler sunuyor. Mitsubishi Electric'in özel dijital derecelendirme ve renk uzayı kontrol teknolojilerini kullandığı WE120 modelinin rutin bakım gerektirmeyen hava soğutmalı LED ışık kaynağı, bakım maliyetlerini 15 yıllık kullanım ömrü boyunca neredeyse sıfıra indiriyor.