Microsoft’ta bölgesel atama

Microsoft’ta, yurtiçi ve yurtdışında farklı görevlerde bulunduktan sonra, son olarak Microsoft Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Bulut ve Kurumsal Çözümler Grup Direktörlüğü görevini yürüten Kadir Şener, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Teknoloji Strateji Direktörü olarak atandı. Şener, tüm Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki kurumsal ve kamu müşterilerinin teknoloji adaptasyonu ve dijital dönüşümünden sorumlu geniş bir ekibin liderliğini üstlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Şener, profesyonel yaşamına Microsoft’un Avrupa Ortadoğu bölgesinde Güvenlik Danışmanı olarak başladı. İngiltere'den Dubai'ye kadar birçok ülkede büyük firmalara güvenlik danışmanlığı hizmeti veren Şener, 2007 yılında Program Yöneticisi ve İş Geliştirme Yöneticisi olarak Microsoft Amerika ekibinde Windows Planlama ve Ekosistem ekibinde çalışmaya başladı. Bu görevi sırasında bugün Windows'un içinde kullanılan özelliklerin tasarlandığı ekipte yer aldı. 2011 yılında Microsoft Türkiye'de Sunucu ve Bulut Platformlarından Sorumlu İş Yöneticisi olarak görev alan Şener, daha sonra da Microsoft Türkiye’de Windows ve Cihazlar Grup Yöneticisi olarak çalışmıştı. Son olarak 2016 yılında Microsoft Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Bulut ve Kurumsal Çözümler Grup Direktörlüğüne atanmıştı.

Kadir Şener, yeni görevinde Türkiye’den Güney Afrika’ya kadar 79 ülkeyi kapsayan çok geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren kurumsal müşterilerin teknoloji ve inovasyonla dijital dönüşümüne öncülük edecek; bu müşteriler nezdinde bulut ve kurumsal çözümlerinin yaygınlaştırılmasından sorumlu olacak.