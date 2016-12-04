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MARS PROJESİ İÇİN 1,4 MİLYON AVRO KAYNAK

04 Aralık 2016 Pazar 13:32
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Avrupa Uzay Ajansı, Mars araştırma projesi için 1 milyon 400 bin avro kaynak buldu

MARS PROJESİ İÇİN 1,4 MİLYON AVRO KAYNAK
PARİS (AA) - Avrupa Uzay Ajansının (ESA), Mars araştırma projesi için üye ülkelerden 1 milyon 400 bin avro (5 milyon 257 bin Türk lirası ) kaynak bulduğu belirtildi. 

ESA Genel Direktörü Jan Woerner, İsviçre'nin Lucerne kentinde düzenlenen basın toplantısında, ExoMars projesi için 22 üye ülkeden 1 milyon 400 bin avro kaynak bulunduğunu söyledi.

ESA daha önce, üye ülkelerden 400 milyon avro katkıda bulunmalarını istemiş, Avrupa'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki faaliyetinin uzatılması için de yaklaşık 1 milyon avro talep etmişti. 

Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) ile ESA tarafından hazırlanan proje kapsamında, ExoMars isimli uzay aracı Mars'a fırlatılmış, ancak araç, 19 Ekim'de başarısız bir inişle Mars yüzeyine çakılmıştı. 

ExoMars'ın asıl amacı, 2020 için planlanan fırlatmaya ilişkin bilgi temin etmekti. ExoMars, ayrıca Mars yüzeyinde delik açarak ve kazı yaparak çeşitli jeokimya araştırmaları yürütecekti. 

Uzmanlar, Schiaparelli isimli uzay modülünden paraşütle Mars yüzeyine iniş yapması gereken ExoMars'ın navigasyon sistemindeki sorundan dolayı yüzeye olan yakınlığını yanlış hesapladığını ve paraşütünü geç açarak yüzeye çakıldığını belirtmişti. ESA ve Roscosmos, 2020'deki ikinci ExoMars projesi için ortaklığa devam edeceklerini ve yeni bir fırlatış üzerine çalıştıklarını bildirmişti.





Anadolu Haber Ajansı
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