LOGO YAZILIM İCRA KURULU’NDA YENİ GÖREVLENDİRME

Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşu Logo Yazılım, 2018 Temmuz ayı itibarıyla yurtiçi ve yurtdışındaki tüm grup şirketlerinin İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Süreçlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Hande Yalgın’ı görevlendirdi. Logo markası, devam eden yeni yatırımlarıyla uluslararasılaşma yolunda ilerlerken yönetim değişiklikleriyle, yalın bir organizasyona geçmeyi ve “Tek Takım” olmayı hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, sonrasında da İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları programı ve Coaching Training Institute mezunu olan Hande Yalgın, kariyerine öğrencilik döneminde başladı. 1998 itibarıyla PERYÖN - İnsan Kaynakları Derneği, Koç Holding - Avis Rent A Car, Arkas Holding, Turkcell, Yıldız Holding gibi kurumsal firmaların İnsan Kaynakları, Organizasyonel Değişim ve Gelişim alanlarında farklı pozisyonlarda profesyonel yaşamını sürdürdü. 2012 yılından bu yana, Vodafone Türkiye’de sırasıyla Ticari Birimler İK İş Ortakları Direktörü, sonrasındaysa İşe Alım, Yetenek, Eğitim, Gelişim ve İşveren Markası yönetiminden sorumlu Direktör olarak görev yaptı.