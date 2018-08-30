LOGİTECH G, G502 HERO’YU TANITTI

Logitech G, popüler oyuncu mouse’u G502’nin geliştirilmiş yeni sürümü G502 HERO’yu duyurdu. Orijinal şeklini koruyan G502 HERO, günümüzdeki en yüksek performanslı ve hassas sensör olan Logitech G’nin yeni nesil HERO 16K sensörü (High Efficiency Rated Optical) de olmak üzere yeni teknolojilerle güncellendi. Dünyanın en çok satan oyuncu mouse’u G502, Logitech G'nin özel LIGHTSYNC RGB teknolojisi, programlanabilir 11 tuşu, isteğe bağlı 5 ağırlığı ve örgülü kablosuyla daha iyi performans sergiliyor.

Logitech G502 HERO, şimdiye kadar Logitech tarafından yapılan en yüksek performanslı ve en verimli oyun sensörü olan, hızlı, performanslı ve düşük tepki süreli HERO 16K sensörüne sahip olmasıyla göze çarpıyor. Yeni HERO sensör, güncellenmiş tarama algoritması sayesinde hızlanma, yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde ultra hassas kontrol sağlıyor. Eskisine oranla daha gelişmiş bir performansa sahip HERO 16K, 400 IPS değerini aşabiliyor ve 16.000 DPI’lık yüksek hassasiyet sunuyor.

Her detayıyla farklı oyun tarzlarına uyum sağlayan G502 HERO, komut ve makroların özelleştirilebilmesi için Logitech Gaming Software (LGS) aracılığıyla programlanabilir 11 tuşa, 5 adet 3,6 gram ağırlığında ayarlanabilir ağırlık sistemine ve çift modlu kaydırma tuşuna sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Logitech G’nin LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle yaklaşık 16,8 milyon farklı renkte kişiselleştirilebilen mouse, dâhili belleği sayesinde 5 ayrı kullanıcı profilini saklayarak ayarlar arasında hızla geçiş yapabilmeye imkân tanıyor.

Orijinaliyle aynı ikonik tasarımla sahip Logitech G502 HERO, dokulu kauçuğa sahip yan düğme kulpları ve güncellenmiş örgülü kablosuyla uzun oyun seansları için mükemmel performans, hissiyat ve konfor sunuyor. Mouse’un Omron ile ortaklaşa geliştirilen geliştirilmiş mekanik anahtarı yüksek performans sunuyor ve 50 milyon tıklamaya dayanıklılık gösteriyor. Logitech G502 HERO'nun toplam ağırlığı ve farenin denge merkezi, ayarlanabilir ağırlıkların yerleştirilmesine bağlı olarak değiştirilebiliyor.

Hayranların favorisi olan orijinal G502’nin ilk çıkışından bu yana inanılmaz bir sensör teknolojisi geliştirdiklerini belirten Logitech G Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, “HERO 16K sensörün G502'ye eklenmesi onu daha da harika kılıyor ve insanların bu birleşimi seveceğini düşünüyoruz.” dedi.