KPMG ve Alibaba ‘bulut’a çıkacak’

KPMG ile Alibaba Group'un bulut bilişim ürünleri geliştiricisi Alibaba Cloud, başta Asya Pasifik ve Avrupa pazarları olmak üzere her ölçekte ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere dijital dönüşüm hizmeti vermek amacıyla küresel ittifak kurmaya hazırlanıyor.

Alibaba'nın küresel müşteri ve iş ortaklarının katılımıyla düzenlediği en büyük etkinliği olan ‘Computing Conference 2018’de duyurulan işbirliği, sunacağı inovatif dijital çözümlerle şirketlerin dünya çapında büyümesini sağlamayı ve Çin merkezli işletmelerin yeni yurtdışı pazarlarına açılmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

KPMG-Alibaba işbirliği öncelikli olarak dijital dönüşüm, online ve fiziksel alışveriş deneyimini birleştiren ‘yeni perakendecilik’, BT stratejisi danışmanlığı ve bulut tabanlı dijital çözümlere odaklanacak. Alibaba'nın güçlü bulut bilişim ve yapay zeka yetkinliği, KPMG'nin küresel ağı, kurumsal çözümleri, iş zekası ve birçok Fortune 1000 şirketiyle işbirliğinden edindiği küresel bilgi birikimiyle birleşerek müşterilerin yeni pazarlara açılmasına yardımcı olacak.

‘Yeniliklere yön vereceğiz’

KPMG Çin ve Asya Pasifik Bölgesi Başkanı Said Honson To, Alibaba Cloud ile kurulan ortaklıktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, “Müşterilerimiz tüm dünyadaki KPMG ve Alibaba Cloud ekipleri sayesinde küresel, ölçeklenebilir, bulut tabanlı dijital çözümlere yönelik ihtiyaçları için kendilerini güvende hissedebilecek" diye konuştu.

Alibaba Cloud Yönetim Kurulu Başkanı Simon Hu da ‘KPMG ile birlikte farklı sektör ve şirketlerde inovasyonlara yön vermek ve hem yüksek performans hem de güvenli bulut altyapısına yönelik artan ihtiyaçları karşılamak için heyecan duyduklarını’ dile getirdi.

Ortak strateji ekibi

KPMG ve Alibaba Cloud bu işbirliği kapsamında, yeni pazarlara açılmak isteyen müşteriler için bulut altyapısı çözümleri geliştirmek üzere yazılım ve sistem mimarları ile mühendislerinden oluşan ortak bir strateji ekibi kurarak, veri güvenliği, mevzuata uygunluk ve kusursuz entegrasyon konularına odaklanacak. KPMG uzmanları, Alibaba Cloud kurumsal internet mimarisi, bulut bilişimi ve güvenliği, büyük veri ve robotik süreç otomasyonu (RSO) ile ilgili eğitim alacak.