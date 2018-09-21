KONEden Modernizasyon Çözümleri

Zaman değişiyor, teknoloji gelişiyor ve hayat konforunu yükseltiyor. Bugün, özellikle şehirlerde binaların ayrılmaz bir parçası olan asansörler de bu gelişimin öncülüğünü gerçekleştiriyor. Eski binalarda bulunan ve neredeyse binalarla yaşıt olan asansörlerin de artık değişmesi ya da modernize edilmesi gerekiyor. Asansör ve yürüyen merdiven sektörünün önde gelen ismi KONE, herkes teknolojinin konforundan ve sunduğu güvenli yolculuklardan yararlanabilsin diye binaya ve bütçeye özel çözümler sunuyor.

Asansörünüzün kullanıcı güvenliğini tehlikeye atması, küçük ve dar bir kabine sahip olması, katlar arasında oldukça yavaş hareket etmesi, sık sık arızalanması ve iniş katıyla aynı seviyede durmaması, onun modernize edilme zamanının çoktan geldiğini gösteriyor. KONE modernizasyon çözümleri, asansörünüzün güvenliğini, performansını ve görünümünü geliştirmenin yanı sıra enerji maliyetlerini de düşürüyor. Profesyonel şekilde yönetilen modernizasyon süreci, bina sakinleri ve ziyaretçileri için rahatsızlığı en az düzeye indirirken hayat konforunu da yukarıya taşıyor.

Daha yüksek performans…

Modernize edilen asansörler, mevcut asansörünüzden daha az bekleme süreleri ve daha az arıza ile farkını hemen gösteriyor. Yeni ve güncel bir asansör kontrol biriminin yanı sıra uzun ömürlü ve enerji tasarruflu son teknoloji kaldırma makinesiyle daha az onarım ihtiyacı ortaya çıkıyor. Kullanıcılar da güvenilir, şık, kullanımı kolay asansör kapıları ve sinyalizasyon sistemleriyle modernizasyonun sunduğu faydaların keyfini çıkarıyor.

Geliştirilmiş güvenlik özellikleri…

Yenilenen ekipmanlar, asansörlerin daha güvenli olmasını sağlıyor ve böylece bina içi erişimde kullanıcıların içi de her yolculukta rahat oluyor. KONE, modernizasyon ile daha iyi çalışan kabin kapıları, sahanlık zemini ile asansör kabin zemini arasında hassas hizalanma, daha iyi görüş imkanı ve güvenlik hissi sunan gelişmiş aydınlatma özelliklerini sunuyor. Ayrıca kabin içinde iki yönlü iletişim sistemi, elektrik kesintileri için acil güç kaynağı ve çok daha fazlası sayesinde bina sakinleri çeşitli alanlardaki geliştirilmiş güvenlik özelliklerinden yararlanıyor.

Göz alıcı kabin tasarımları…

KONE, modernizasyon çözümleri ile asansörlerin tasarımını da değiştirerek binalara fark katıyor ve her kullanımı hoş bir deneyime dönüştürüyor. Asansörler ağırlığı artmadan şık, sağlam ve temizlenmesi kolay malzemelerle yenileniyor. Güçlü marka, asansör tasarımlarında birbirinden farklı tarzlarda birçok alternatif kabin içi düzenlemeleri sunuyor. Ayrıca dileyenler, hazır kabin tasarımlarında değişiklikler yapabiliyor ya da tercihlerine uygun malzeme ve aksesuarları karıştırıp eşleştirerek tamamen kendi tasarımlarını da oluşturabiliyor.

Daha geniş ve konforlu kabinler…

KONE'nin tam asansör değişimi çözümleri ile asansör kabininizde %50'ye varan daha fazla alana sahip olmanız da mümkün. Bu sayede asansöre tekerlekli sandalye ya da bebek arabalarıyla girişi kolaylaştıran daha geniş açılır kapılara sahip olabilirsiniz.

