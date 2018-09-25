Kocasinan Belediyesi ve Kayçev A.Ş. tarımda dijital dönüşümü başlatıyor

Ülkemizin üretimde öncü illeri arasında yer alan Kayseri, tarımda atağa geçmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Kayçev A.Ş. önderliğinde tarımda dijital dönüşüm süreci başlatıldı. Bu doğrultuda Kayseri’de geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştaya çiftçiler, tarım sektörü firmaları, akademisyenler, tarım alanında çalışan kamu kurumları yöneticileri ve basın mensupları katılacak. Yeni teknolojilerin tanıtımlarının yapılacağı çalıştayda çitfçilerin demoları inceleyerek kendi üretimlerinde teknoloji kullanma yollarını öğrenmesi de hedefleniyor.

Çalıştayın kapsamını oluşturmak ve çalışmalara yön vermek amacıyla farklı kurumlardan üst düzey yöneticilerin katılımı ile oluşturulan danışma kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Danışma kurulunda Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayçev A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Satoğlu, Tarım İl Müdürü Ayhan Temiz, TABİT İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldırım, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Koç, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer OfisiGenel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Abdullah İnci, Kayseri Şeker Fabrikası Tarımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Tarsim Tarım Sigortaları Havuz İşlet. Adana Bölge Müdürü Abdulvahap Kalaycıoğlu, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş yer alıyor.

Danışma kurulu toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak 116 mahallemiz ile hem kent kem kırsal kesimden yaklaşık 400 binin üzerinde kişiye hizmet sunuyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız pancar, buğday, patlıcan, ayçiçeği gibi ürünlerin üretiminin yanı sıra hayvancılık ile de faaliyet gösteriyor. Ticaretin ve üretimin lider kentlerinden Kayseri’nin önde gelen belediyelerinden biri olarak tarımda da inovasyonu ve dijital dönüşümü önemsiyor ve bu alanda kararlılıkla ilerlemeyi hedefliyoruz. Günümüzde tarım artık teknolojiden ayrı düşünülemez hale geldi. Çevreyi koruyan, kaynak kullanımını azaltan, verimliliği artıran çözümleri konunun uzmanı kurul üyelerimiz ile birlikte bir araya getireceğiz ve çiftçilerimiz ile buluşturacağız. Çalıştayımızın sonucunda birlikte aldığımız kararlar doğrultusunda Kocasinan’da tarımda dijital dönüşümün yol haritasını çıkartacağız. İnanıyorum ki bu çalışmalar kısa zamanda meyvelerini vererek bölgemizde kırsal kalkınmanın önünü açacak ve vatandaşlarımıza büyük faydalar sağlayacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Çolakbayrakdar’ın ardından söz alan Kayçev A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Satoğlu; “Kayçev A.Ş. olarak belediyenin iştiraki olmakla birlikte özel bir şirket gibi çalışıyoruz. Gübre konusundaki çalışmalarımızda çiftçilerimiz ile yoğun temas halindeyiz. Onların emeklerinin karşılığını daha fazla alabilmesi, daha iyi şartlarda çalışarak daha fazla verim elde etmesi için neler yapabileceğimizi düşündük. Çiftçilerin sorunlarını çözmek adına taşın altına elimizi koyarak bu oluşumu başlattık. Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ın da desteği ile Tarımda Dijital Dönüşüm Çalıştay’ını düzenlemeye karar verdik. Çiftçimiz, maalesef kendi mesleğine ikinci sınıf meslek gözüyle bakıyor. Çiftçilik mesleğinin itibarini yükseltmeyi, çiftçimizin kültür seviyesini artırmayı amaçlıyoruz. Tarımda dijital teknolojileri yaygınlaştırmayı, genç nesillere çiftçiliği sevdirmeyi istiyoruz. Çiftçilerimizi planlı üretime teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde üretilebilecek alternatif ürünler ve çiftçimizin gelirini artırıcı çalışmalar üzerine odaklanacağız. Çalıştay sonrasında çıkacak sonuç raporuna göre, çiftçilerimiz için bir teknoloji ve eğitim merkezi yapmayı planlıyoruz. Yeni teknolojileri sahada uygulayarak çiftçilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bölgemizdeki önde gelen kamu yöneticilerimiz, uzmanlarımız ve akademisyenlerimiz de bizim bu çalışmamıza büyük destek verdiler, bilgi ve birikimlerini bizlere sundular. Hep birlikte bölgemizde tarım teknolojilerini daha fazla kullanmak, dijital dönüşümü en hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirebilmek için yol haritamızı oluşturacağız” diyerek çalıştay çalışmalarını başlattı.

Çalıştayın; çiftçilerin eğitimi, bölgedeki bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılabilecek yeni teknik, yöntem ve teknolojilerin araştırılması ve belirlenmesi, bu yeniliklerin çiftçilerin hayatına adaptasyonu sürecinde yapılması gereken çalışmaları ortaya çıkartması hedefleniyor.