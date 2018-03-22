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Kişiye ve zamana özel kilit sistemi

Klasik kilit sistemlerinde anahtarlar bir kapıyı her zaman açabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak birine anahtar vermeniz, evinize veya iş yerinize dilediği zaman girmesini istediğiniz anlamına da gelmez. Anahtarın sizin istediğiniz zaman diliminin dışında kullanılması ya da izniniz dışında kopyalanması olasılığı bir çok endişeyi de beraberinde getirir. Kapı açma çözümlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock® dört anahtar ve dört erişim seviyesi sunan FlexControl™ ürünü ile basit ama etkili mekanik sistemi sayesinde endişelerinizi giderecek etkili bir çözüm sunuyor.

Kişiye ve zamana özel kilit sistemi

Klasik kilit sistemlerinde anahtarlar bir kapıyı her zaman açabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak birine anahtar vermeniz, evinize veya iş yerinize dilediği zaman girmesini istediğiniz anlamına da gelmez. Anahtarın sizin istediğiniz zaman diliminin dışında kullanılması ya da izniniz dışında kopyalanması olasılığı bir çok endişeyi de beraberinde getirir. Kapı açma çözümlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock® dört anahtar ve dört erişim seviyesi sunan FlexControl™ ürünü ile basit ama etkili mekanik sistemi sayesinde endişelerinizi giderecek etkili bir çözüm sunuyor.

22 Mart 2018 Perşembe 11:25
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Kişiye ve zamana özel kilit sistemi

Mutlaka bir veya birden çok kez siz yokken evinize veya iş yerinize girmesi gerektiği için birine anahtar vermek zorunda kalmışsınızdır. Bu kişi bir arkadaş, geçici bir çalışan, tadilat için usta, temizlik personeli ya da bir hizmet sağlayıcı olabilir. Ancak birine anahtar vermeniz, bu kişinin evinize veya iş yerinize dilediği zaman girmesini istediğiniz anlamına da gelmiyor.

Anahtarınızın sizin istediğiniz zaman diliminin dışında kullanılması veya bu kişilerce kopyalanması olasılığı birçok endişeyi de beraberinde getiriyor. Bu nedenle ev veya iş yeri sahipleri, kilit sistemleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilmeyi istiyorlar. Kapı açma çözümlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock®’un bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak sunduğu FlexControl™ ürünü de, 4 farklı renkteki anahtar ile tüm bu endişeleri giderecek modern bir çözüm sunuyor.

Mul-T-Lock® FlexControl™ ile Kontrol Sizin Elinizde

Klasik anahtarlarda bir kapıyı açabilen anahtar o kapıyı her zaman açabilecek yetkiye sahip oluyor. Ancak Mul-T-Lock® FlexControl™ silindirlerinde, yetkileri birbirinden farklı olan dört renk kodlu bir anahtar seti bulunuyor. Beyaz olan anahtar tam zamanlı geçiş sağlamasını istediğiniz kendiniz, aile bireyleri ve önemli çalışanlar içinken, mavi olan anahtar ise, sizin karar vereceğiniz zamanlarda sınırlı geçiş yapmasını istediğiniz kişiler için kullanılıyor. Kırmızı ve yeşil anahtarları kullanmak ise size mavi anahtarı taşıyan kişinin geçişini kontrol etme imkanı veriyor. Böylece giriş kontrollerini yetkilendirme konusunda istediğiniz hassas dengeyi kurabiliyor, farklı giriş noktalarına veya günün farklı saatlerine dayalı değişimleri yönetebiliyor, birine verdiğiniz erişimi gerektiğinde ortadan kaldırabiliyor ve sistemi ne zaman isterseniz basitçe eski haline getirebiliyorsunuz.

25 - 35 yaş arası müşteri grubundan büyük bir çoğunluğun ev işlerinde kendilerine yardımcı olması için haftanın belirli günlerinde bir yardımcı ile anlaştıklarını ve bu kişiye evlerinin anahtarlarını teslim ettiklerini belirten Mul-T-Lock® Türkiye Genel Müdürü Yunus Emre Ünsal, “Buradaki en büyük risk, anahtarın çoğaltılması ve siz evde yokken davetsiz misafirlerin evinize girme olasılığı. Özellikle yaz aylarında ve uzun tatillerde bu durum daha çok yaşanıyor.” ifadelerinde bulunuyor.

Ünsal, bu duruma karşı Mul-T-Lock® tarafından geliştirilen FlexControl™ çözümünün çalışma şeklini ise, “Her Perşembe evinize yardımcı aldığınızı düşünelim. Aile üyeleri beyaz anahtarı kullanırken, yardımcınıza mavi anahtarı veriyorsunuz. Beyaz anahtar her daim kapıyı açabiliyor. Perşembe günü evden çıkarken yeşil anahtar ile kapınızı kilitliyorsunuz ve bu sayede yardımcınıza verdiğiniz mavi anahtara giriş izni vermiş oluyorsunuz. Yardımcınız işini bitirip çıktığında kapıyı kırmızı anahtar ile kilitlemeniz sonrasında mavi anahtarın giriş yetkisini kaldırmış oluyorsunuz. Sistem bu kadar basit.” cümleleriyle anlatıyor.

4 Farklı Renkte Anahtar ile 4 Farklı Erişim Yetkisi


Mul-T-Lock® FlexControl™ beyaz, mavi, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan dörtlü bir anahtar setinden oluşuyor. Bu anahtarların sahip olduğu yetkiler ve kullanım şekilleri ise şöyle:

Beyaz (Ana) anahtar: Her zaman ve her koşulda kullanılabilecek bu anahtar ev için kendiniz ve aile bireyleriniz; iş için şirket sahipleri gibi yüksek yetkiye sahip olmasını istediğiniz kişiler içindir.

Mavi (Geçici) anahtar: Bu anahtarı verdiğiniz kişiler, kısıtlı olarak sizin istediğiniz zamanlarda geçiş yapabiliyorlar.


Kırmızı (Dur) Anahtar ve Yeşil (Geç) Anahtar: Bu anahtarlar; mavi anahtarı taşıyan kişiyi kontrol etmenizi sağlıyor. Kapınızı kırmızı olan anahtar ile kilitlediğinizde silindirin dış tarafındaki kilit aktive ediliyor ve mavi anahtara sahip geçici erişim hakkı olan kişinin kilidi açması engelleniyor. Yeşil anahtar ile kapı kilitlendiğinde ise mavi anahtarı olan kişi kilidi açarak içeriye girebiliyor.

Mul-T-Lock® FlexControl™ Anahtarları Kopyalanamaz!

Mul-T-Lock® FlexControl™, anahtarların kopyalanması ihtimali konusunda da teminat sağlıyor. Kopya anahtarların üretilmesi, Mul-T-Lock® tarafından yetkili servise kilit sahibinin başvurusunu gerektiriyor. Her bir kopya anahtar, Mul-T-Lock® için özel tahsis edilmiş anahtar makinelerinde yapılıyor. Bu makineler bir kopya anahtar yaratmak için önce belli bir kodun girilmesini istiyor. Böylece her isteyen kişi anahtarınızı kopyalayamıyor ve kullanıcıların da içi rahat ediyor.

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