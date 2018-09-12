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Kaspersky Lab’den Türkiye’ye özel fiyat stratejisi

Kaspersky Lab’den Türkiye’ye özel fiyat stratejisi

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:59
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Kaspersky Lab’den Türkiye’ye özel fiyat stratejisi

Kaspersky Lab döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen tüketicilere tüm güvenlik çözümlerinin fiyatlarını dondurdu. Değişken kurları ve müşterilerin planlamada çektiği zorlukları dikkate alan şirket, 2017’den itibaren çözüm ve servislerini ABD dolarıyla değil Türk Lirası ile satmaya başlamıştı. Bugün ise tüm fiyatlar, geçtiğimiz yılın kurunu dikkate alan mevcut seviyesinde sabitlendi. Kaspersky Lab bu teklifi ile Türkiye pazarına olan bağlılığını ve müşterilerine verdiği desteği bir kez daha vurguladı.

Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetici Direktörü Amir Kanaan, “İlk yerel ofisimizin 2008’de açılmasından bu yana Türkiye’de siber dünyanın daha güvenli hale gelmesi için çalışıyoruz. İş ortaklarımıza ve müşterilerimize tam destek veriyoruz ve geniş müşteri kitlemize koruma sunmaya devam ediyoruz. Bu adil fiyat teklifi sayesinde, Türkiye’deki müşterilerimiz güvenlik ürünlerimizi bugün için piyasadaki en uygun fiyatlarla satın alabilecekler.” dedi.

Kaspersky Lab ürünleri, beş yıldır üst üste bağımsız testlerde en yüksek sonuçları elde ederek piyasadaki en fazla test edilen ve ödül alan güvenlik çözümleri olmaya devam ediyor.

Kaspersky Lab tüketici ürünlerini Ekim ayına kadar satın alan veya yenileyen herkes, bu ayrıcalıklı fiyat stratejisinden yararlanabilecek.

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