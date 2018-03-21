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Kaspersky Lab META bölgesinden sorumlu genel müdürü Amir Kanaan oldu

Kaspersky Lab, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü olarak Amir Kanaan’ın atandığını duyurdu. Öncesinde Orta Doğu’dan Sorumlu Genel Müdür görevini yürüten Kanaan, önceki META Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür Maxim Frolov’un sorumluluklarını üstlenecek. Frolov yakın zaman önce Kaspersky Lab Global Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirilmişti.

Kaspersky Lab META bölgesinden sorumlu genel müdürü Amir Kanaan oldu

Kaspersky Lab, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü olarak Amir Kanaan’ın atandığını duyurdu. Öncesinde Orta Doğu’dan Sorumlu Genel Müdür görevini yürüten Kanaan, önceki META Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür Maxim Frolov’un sorumluluklarını üstlenecek. Frolov yakın zaman önce Kaspersky Lab Global Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirilmişti.

21 Mart 2018 Çarşamba 11:25
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Kaspersky Lab META bölgesinden sorumlu genel müdürü Amir Kanaan oldu

Amir Kanaan 1 Mart 2018 tarihinde başlayan yeni görevinde; şirketin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki ülkelerde siber güvenlik farkındalığını yayma amaçlı stratejik hedeflerine yönelik çalışmalarına devam edecek. Kanaan ayrıca, Kaspersky Lab’in ödüllü kurumsal ve tüketici ürünlerinin yanı sıra tehdit istihbaratı servislerini de öne çıkararak şirketin bölgedeki liderliğini pekiştirmek için çalışacak.

Kaspersky Lab Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan yapılan atama hakkında, “Yeni teknolojilere en hızlı ayak uyduran bölgelerden birinin parçası olmak heyecan verici çünkü bu hızlı geçiş siber güvenliğe odaklanmayı çok daha önemli hale getiriyor. Kaspersky Lab’in bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve META bölgesinde siber güvenlik düzeyini geliştirmek için çalışmak beni heyecanlandırıyor. İş ortaklarımızla birlikte, bireyleri ve kurumları siber dünyanın tehlikelerinden korumaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaspersky Lab, 2017’de bir yıl öncesine göre %8 büyüdüğünü duyurmuştu. Şirketin gösterdiği performansın ardında bölgelerde elde ettiği güçlü sonuçlar yatıyor. 2017’de özellikle META bölgesinde satış sözleşmeleri %31 oranına artış gösterdi.

Bu büyüme; siber güvenliği vurgulamak amacıyla başlatılan çeşitli girişimler ile birlikte tüketicilerin ve her tür işletmenin güvende olmasına yardım etmek için geliştirilen ödüllü çözümler ve hizmetler sayesinde gerçekleşti. Kurumsal müşterilere Güvenlik İstihbarat Servisi sunan şirket ayrıca Kaspersky Endpoint Security gibi kapsamlı platformlar ve birçok özel ve hedefli çözümler sağlıyor.Sunulan yeni hizmetler arasında Kaspersky Threat Management and Defence yer alıyor. Bu gelişmiş siber güvenlik platformu kurumları karmaşık tehditlere karşı koruyor. Kaspersky Security for Microsoft Office 365 ise Microsoft Office 365’teki Exchange Online için gelişmiş koruma sağlayan Yeni Nesil tespit teknolojileri sunuyor.

Son Güncelleme: 21.03.2018 12:33
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