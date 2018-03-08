Kablosuz süpürge Dyson ile geleceğin temiz evleri

Dyson, bugüne kadarki en gelişmiş geleceğin temiz ev teknolojisini görücüye çıkardı. Tamamen yeni Dyson dijital motor V10, Dyson'ın en hızlı ve en fazla güç yoğunluğuna sahip süpürge motoru. Dyson, yıllardır yaptırdığı kapsamlı araştırmalar ve kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak şunu anladı ki, insanlar evlerini ancak büyük makinelerle gerçek anlamda temizleyebildiklerine inanıyorlar. Dyson Cyclone V10 TM kablosuz süpürge ile büyük bir makineye eşit emiş gücü sunan en iyi teknolojiye sahip olabilirsiniz; üstelik hafif ve kablosuz bir makineyle.



Yeni Dyson Cyclone V10TM kablosuz süpürge:

Dyson Cyclone V10TM kablosuz süpürge, Dyson dijital motor V10 üzerine geliştirildi. Yeni motor, Dyson mühendislerinin siklonları ve toz haznesini aynı eksenli formata getirmek üzere 90 derece döndürmesini sağlıyor. Bu, Air Watt emiş gücünü %202 artırarak lineer bir hava akış yolu oluşturuyor ve kullanım kolaylığı için tek bir işlemle boşaltılabilir toz haznesi boşaltma mekanizması sağlıyor. Dyson’ın kurucusu James Dyson konuyla ilgili düşüncelerini "Güçlü performans gösteren bir makine, öncelikle etkili bir motora sahip olmalıdır. Dyson dijital motor V10, Dyson’ın en gelişmiş modelidir. Dyson'ın bugüne kadarki en iyi kablosuz makine performansını elde etmek üzere bir elektrikli süpürgenin formatını tamamen değiştirmemizi sağladı. Dyson Cyclone V10 süpürge, evinizde her noktayı derinlemesine temizleyebilecek kadar hafif ve güçlü. İşte bu nedenle tam ölçekli süpürge geliştirmeye son verdim” sözleriyle ifade etti.

Ayırma

Dyson Cyclone V10TM süpürge, kablosuz süpürgeler arasında en yüksek emiş gücüne sahip. Her bir siklonun içerisindeki hava akışının saatte 120 mile ulaşmasını sağlayarak, 79.000 G'nin üzerinde imkan sunuyor ve mikroskobik tozların bile havadan etkili bir şekilde ayrılmasını sağlayarak, 14 siklon hassas bir şekilde makinenin orta ekseni etrafına yerleştirilmiştir.

Filtreleme

Dyson mühendisleri, 0,3 mikron boyutundaki alerjenlerin bile %99,97'ni yakalamak ve daha temiz bir hava yaymak üzere tüm makine filtresini iyileştirmek için tek bir kapalı birim olarak motorun etrafına ön ve arka motor filtreleri yerleştirmişlerdir.

Enerji Depolama Sistemi

Dyson mühendisleri, çalışma süresini uzatırken hızlı dönen Dyson dijital motor V10'a yeterli miktarda enerji sağlamayı hedefliyor. Bu düşünce neticesinde daha fazla enerji yoğunluğuna sahip, ancak daha hafif bir batarya kutusu geliştirdi. İyileştirilen elektronik ve batarya sistemi yönetimiyle birlikte bu batarya kutusu, yeni Dyson Cyclone V10TM kablosuz süpürgeye 60 dakikaya kadar emiş gücü sağlıyor. Makinede açma/kapatma düğmesi yerine bulunan tetiğe bastığınız anda motor çalışmaya başlar ve bir saniye kadar kısa bir süre içerisinde çalışma hızını artırır.



Temizlik başlıkları

Dyson mühendisleri sadece süpürgeyle değil; daha iyi temizlik başlıkları ve araçları geliştirme konusunda da titiz çalışmalar gerçekleştiriyor. Torklu temizleyici başlıkta bulunan fırça çubuğunun içerisindeki motor, katı naylon fırça kıllarının kirleri ve hayvan kıllarını temizlemek için halıya derinlemesine girilmesini sağlıyor. Ayrıca başlıkta sert zeminlerden ince tozu temizlemek için de yumuşak, antistatik karbon elyaflı filamanlar bulunur. Yumuşak silindirli temizleyici başlık, sert zeminlerden eşzamanlı olarak büyük döküntüleri ve ince tozları temizliyor. Yumuşak dokuma naylon içerisinde yer alan büyük silindir büyük döküntüleri temizlerken, antistatik karbon elyaflı filamanlar ise ince tozları temizliyor. Doğrudan bağlı motor, uçtan uca temizlik sağlayarak silindirin içerisinde yer alıyor.

Dyson Hakkında

Dyson, merkezi Malmesbury, İngiltere'de bulunan global bir teknoloji şirketidir. HEPA filtrasyon ve filtre araçlarında 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Dyson’un kendi bünyesinde bir mikrobiyoloji laboratuvarı da vardır. Dyson; çoğunlukla hastane laboratuvarlarında kullanılan ekipmanla donatılmış iki mikrobiyoloji laboratuarı ve hijyenik arıtma cihazları geliştiren mühendislik proje ekiplerine yeni araştırmalar yapmaları için destek sunar. Dyson; güç sistemleri, motorlar, görme sistemleri, filtreleme sistemleri, robotikler, makine öğrenimi gibi iddialı yeni teknolojiler geliştiren global bir Ar-Ge merkezine de sahiptir. Bu güçlü alt yapı, Singapur, İngiltere ve Çin'deki kilit lokasyonlarda global uzmanlığa odaklanan yeni ve mevcut ürünlerde kullanılıyor.