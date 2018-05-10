İnternetten annenize hediye alırken dikkat edin!

Siber suçlular, bu yıl 13 Mayıs tarihine denk gelen Anneler Günü’nü kendi çıkarları için kullanma peşinde. Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET’e göre siber dolandırıcılar, annesine hediye almak için online siteleri tercih eden kullanıcıları, ekstra indirimler ve bedava hediye gönderimi gibi iletilerle kandırarak sahte ve virüslü sitelere yönlendirmeye çalışıyor. Bu yöntemlerle kredi kartı ya da banka hesap bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına dikkat çeken ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, güvende olmak için şu konulara dikkat edilmesini öneriyor: