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İnternetten annenize hediye alırken dikkat edin!

Siber suçlular, bu yıl 13 Mayıs tarihine denk gelen Anneler Günü’nü kendi çıkarları için kullanma peşinde. Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET’e göre siber dolandırıcılar, annesine hediye almak için online siteleri tercih eden kullanıcıları, ekstra indirimler ve bedava hediye gönderimi gibi iletilerle kandırarak sahte ve virüslü sitelere yönlendirmeye çalışıyor. Bu yöntemlerle kredi kartı ya da banka hesap bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına dikkat çeken ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, güvende olmak için şu konulara dikkat edilmesini öneriyor:

İnternetten annenize hediye alırken dikkat edin!

Siber suçlular, bu yıl 13 Mayıs tarihine denk gelen Anneler Günü’nü kendi çıkarları için kullanma peşinde. Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET’e göre siber dolandırıcılar, annesine hediye almak için online siteleri tercih eden kullanıcıları, ekstra indirimler ve bedava hediye gönderimi gibi iletilerle kandırarak sahte ve virüslü sitelere yönlendirmeye çalışıyor. Bu yöntemlerle kredi kartı ya da banka hesap bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına dikkat çeken ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, güvende olmak için şu konulara dikkat edilmesini öneriyor:

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:55
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İnternetten annenize hediye alırken dikkat edin!
  • Bilgisayarınızı kontrol edin: Online alışveriş öncesinde bilgisayarınızın bakımını yapın. Tüm güncellemelerinizi uygulayın ve koruma sistemlerinizi kontrol edin.
  • Olmayacak tekliflere karşı uyanık olun : Sezonun popüler ürünleri, gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlarla size sunuluyorsa, dikkatli ve uyanık olmanızda fayda var. Bu tip durumlar çok cazip gözükse de, muhtemelen tıkladığınız bağlantılar sizi büyük risk taşıyan yerlere yönlendirecektir. Eğerkampanyaların gerçek olduğunu düşünüyorsanız, yeni bir tarayıcı açın ve web sitesinin adresini doğrudan adres barına yazın. Sahte sitelerin bağlantıları görüntülenemeyecktir ve bu da sizi koruyacaktır.
  • Bildiğiniz sitelerden alışveriş yapın : Sitelerden gelişigüzel alışveriş yapmak yerine daha önceden kullandığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerlerden araştırma ve alışveriş yapın.
  • Arama motoru zehirlenmeler: Bulaşıcı sitelerin, özellikle “anneler günü ” ile ilgili kelime aramalarında Google gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkması sağlanıyor. Arama motoru zehirlemeleri bazen reklam içerikli sitelere yönlediriyor ve sadece zaman kaybı yaratıyor.
  • Güvenli bağlantı ve işlem konusunda ısrarcı olun : Bir web sitesinden, sipariş verirken, sitenin SSL kullanıp kullanmadığına dikkat edin. Güvenli işlem standartları, size internet sitesi hakkında bilgi verecektir. En kolay kontrol yöntemi, web sitesinin adresinin yazdığı adres barında, “http” yerine, “https” veya “shttp” yazıp yazmadığıdır. Yine aynı şekilde, adres barında anahtar veya kilit simgeleri de size yardımcı olur. SSL kullanımı, kredi kartı bilgilerinizin şifreli paylaşılmasını sağlar ve böylece diğer kişiler tarafından okunmasını önler. Eğer alışveriş yaptığınız site ile ilgili bir şüpheniz olursa, Google’dan bu sitenin adıyla beraber, “aldatmaca” veya “dolandırıcılık” kelimelerini aratmanız, geçmişte yazılanları bulup okumanız, size fayda sağlayabilir.
  • Güncel güvenlik yazılımı olmadan alışveriş risktir: Güncel ve proaktif internet güvenliği yazılımları, bulaşıcı ya da sahte sitelere karşı sizi uyarır ve korur. Çeşitli antivirüs üreticilerinin özel uygulamaları da ekstra güvenlik sağlar. Örneğin ESET’in internet güvenliği yazılımlarında yer alan ‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması‘, finansal işlemlerde devreye giderer. İlgili sayfanın gerçek olup olmadığını denetler. Ayrıca klavye ile tarayıcı arasında daha güvenli işlemler için ilişkiyi şifreler, keylogger yazılımlardan korur.
Son Güncelleme: 10.05.2018 14:58
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