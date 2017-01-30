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İNSANSI ROBOTLAR YAŞLI BAKIM HİZMETİ VERECEK

30 Ocak 2017 Pazartesi 10:46
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İngiliz araştırmacılar, insansı robotların sosyal hizmetlerde kullanılabileceği bir proje üzerinde çalışıyor.

İNSANSI ROBOTLAR YAŞLI BAKIM HİZMETİ VERECEK
ANKARA (AA) - 

BBC'de yer alan habere göre, Middlesex ve Berfordshire üniversitelerinden akademisyenler, geliştirdikleri kültürel farkındalık ve hasta bakım davranışına sahip robotların yaşlı kişilerin bakımı sorununa çözüm getirebileceğine inandıklarını dile getirdi.

Yaşlılara evlerinde ya da korunaklı yaşam alanlarında bakım yardımı yapacak çok amaçlı robotların geliştirilmesi için uluslararası ekip 2,5 milyon dolarlık proje üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

Konuşma ve jestler yoluyla iletişim kuracak robotlar, yaşlıların rahatsızlığını ya da ağrılarını algılayabilecek. 

Bu sosyal robotlar, yardım ettikleri kişiye uygun olarak programlanabilecek. 

Akademisyenler, ilaç alımı gibi gündelik işlerin yanı sıra kişilere arkadaşlık da edebilecek robotlar sayesinde bakım evleri ve hastaneler üzerindeki baskıların da azalacağını öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya hükümetinin de fon sağladığı programla ilgili çalışmanın üç yıl içerisinde bitirilmesi bekleniyor. 

Kültürler arası hemşirelik alanında uzman Profesör Irena Papadopoulus, yaşlılar için geliştirilecek yardımcı akıllı robotların hastaneler ve bakım evlerinin üzerindeki yükü azaltmalarının yanı sıra evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesini ve yaşlı insanların bağımsız bir yaşam sürebilmelerini sağlayacağını ifade etti.




Anadolu Haber Ajansı
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