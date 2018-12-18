INEVA’da üst düzey atama

2016 yılında Coşkunöz Holding bünyesinde kurulan INEVA Çevre Teknolojileri AŞ’de genel müdür ataması gerçekleştirildi. Arıtma çamuru bertaraf sistemleri üzerine önemli çalışmaları bulunan ve bu çamurları termal olarak bertaraf eden teknolojiye sahip olan INEVA’da, yeni genel müdür Volkan Akıncı oldu. Akıncı, şirketin genel müdürlüğünü bir süredir vekaleten sürdürüyordu.

Ürün ve teknoloji geliştirme konusunda 20 yıllık tecrübeye sahip INEVA Genel Müdürü Volkan Akıncı, INEVA ekibinin özverili çalışmaları ile birlikte vekaleten sürdürdüğü genel müdürlük süresince şirketin projelerini de bir adım öteye taşıdı. Arıtma çamurları bertarafı ve buna bağlı enerji üretim sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları ile yakından ilgilenen Akıncı ve ekibi, yeni anlaşmalar ve tesisler ile INEVA’nın adını Türkiye’ye duyurdu. Çevre teknolojilerinde sektörde öncü olmayı hedefleyen INEVA, arıtma çamurlarının bertaraf edilmesinde nihai bir çözüme ulaşan prosesi esnasında enerji geri kazanımı sağlayarak çevreye adanmış uzmanlığını ve atığa değer katan teknolojisini dünyada da yaygınlaştırmak için çalışmalara başladı.