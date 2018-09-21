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İmzada kağıttan dijitale geçildi

E-imza ve mobil imza ile çalışma olanağı sağlayan İmzala-Gönder çözümü şirketlerin maliyetlerini %75 oranında azaltıyor.

İmzada kağıttan dijitale geçildi

E-imza ve mobil imza ile çalışma olanağı sağlayan İmzala-Gönder çözümü şirketlerin maliyetlerini %75 oranında azaltıyor.

21 Eylül 2018 Cuma 11:16
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İmzada kağıttan dijitale geçildi

İşletmeler için iş yükü olan imza takibi, zaman ve maliyet kaybına neden oluyor. Banka talimatları, sözleşmeler ve satış kontratları gibi imzalama süreçlerini kolaylaştıran İmzala-Gönder çözümü, imza gerektiren tüm dokümanların imza yetkilileri arasında otomatik olarak dolaştırılmasını sağlıyor. Dokümanların elektronik veya mobil imza ile imzalanmasını sağlayan uygulama, şirketlerin yıllık operasyonel maliyetlerini %75 azaltıyor.

Belgeyi sadece yetkili kişiler görüyor

Hata payını azaltan çözüm, şirket verimliliğini % 60 ila 75 oranında arttırıyor. E-GÜVEN tarafından hizmete sunulan İmzala-Gönder ile yetki verilmeyen kişilerin dokümanları okumasına izin verilmiyor ve dokümanların gizliliği sağlanıyor.

Yöneticiler ofis dışındayken imza beklenmiyor

Bilgisayarın yanı sıra mobil olarak da kullanılabilen İmzala Gönder, mobil yöneticilerin onay işlemlerini kolaylaştırıyor. Çözüm,, finans ve bankacılığın yanı sıra hukuk, insan kaynakları, muhasebe ve finans departmanlarında kullanılabiliyor.

E-mail veya SMS ile uyarıyor

İmzala-Gönder bulut ortamında da kullanılabildiği gibi, lokal lisanslama modeli ile de sunulabiliyor. Kağıt ortamında oluşturulan veriler dijital ortamda saklandığından İmzala-Gönder arşiv konusuna kalıcı bir çözüm sunuyor. Ürün, imza bekleyen doküman olması halinde kullanıcılara SMS ve e-posta yoluyla uyarı gönderebiliyor.

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