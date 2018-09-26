IDC, “Küresel Reklam Stratejileri Raporu"nu açıkladı

IDC Dijital Medya Başkan Yardımcısı Karsten Weide’de yaptığı açıklamada; ”Reklam teknolojisi satıcılarını ilk kez analiz ettiğimiz bu çalışmada Criteo, pazar lideri olarak öne çıktı. Bunun en büyük nedeni, son 13 yılda remarketing alanında inşa ettikleri güçlü konum. Hem markalara hem de yayıncılara farklı çözümler sunarak lider bir oyuncu haline geldiler.” dedi.

Criteo Türkiye Genel Müdürü Murat Kalafat ise “Criteo’nun inovasyona yönelik efektif yaklaşımı; markalara ve perakendecilere ihtiyaç duydukları veri ve teknolojiyi sunmamızı sağlıyor. Criteo olarak bizi bu noktaya getiren retargeting ürünümüzle beraber müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını da göz önüne alarak; mobil uygulamalar, yeni müşteri kazanımı ve müşteri etkinleştirme çözümlerimiz ile bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum.” dedi.

Markaların ve perakendecilerin alışveriş yolculuklarının her adımında değer yaratmalarına odaklanan Criteo, en iyi teknolojileri kullanarak dijital dünyada fark yaratmaya devam ediyor.

IDC tarafından ilk kez açıklanan ve dijital ortamda markaların reklam stratejilerinin incelendiği raporda reklam yazılımları payının 2017 yılında %38 büyüyerek 12,7 milyon USD’lik hacme ulaştığı belirtildi. Özellikle pazarlama profesyonellerinin geleneksel TV reklamlarından, dijital video ve TV reklam stratejilerine olan geçişi dijital dönüşümün de gün geçtikçe büyümeye devam edeceğini gösteriyor.

