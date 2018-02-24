Hyundai KONA ve i30 Fastback, IF Design’dan yılın en iyi tasarımı ödülü

Hyundai, Nisan ayında ülkemizde satışa sunmayı planladığı B-SUV modeli KONA ve C segmentindeki şık oyuncusu i30’un Fastback versiyonuyla uluslararası IF Design Tasarım Ödüllerini topladı. Bu önemli zafere iki modeliyle kavuşan Hyundai, otomotiv kategorisinde böylelikle ödülleri kimseye kaptırmamış oldu. Geçtiğimiz yıl beş kapılı Hatchback versiyonuyla da aynı ödülü kazanan i30, bu kez de beş kapılı coupe formundaki Fastback ile ikinci kez aynı duyguyu yaşamış oldu.

Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi Baş Tasarımcısı Thomas Bürkle, bu başarıyla ilgili olarak "Hyundai, endüstrinin önde gelen tasarım ödül organizasyonlarından birini bir kez daha kazanmanın haklı gururunu yaşıyor. Bizim için son derece önemli olan bu birincilikler, tasarıma karşı olan yaklaşımımızı ve dizaynlarımızı geliştirme konusundaki kararlılığımızı kanıtlamış oluyor. i30 Fastback, klasik ve duygusal tasarımı birleştiren gerçek bir trendsetter. KONA ise başarılı SUV ürünlerimiz için markaya yepyeni bir tasarım kimliği kazandırdı" dedi.

IF Tasarım Ödülleri, 1953 yılından bu yana düzenlenerek, uluslararası anlamda bir değer taşıyor. Hyundai Motor Company, 2015 yılında i20, 2016 yılında Tucson ve 2017 yılında da Yeni Nesil i30 ile iF Tasarım Ödülünü kazanmıştı.