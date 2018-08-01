Hotpoint’ten bayram hazırlığını şenlendiren derin dondurucular

Hotpoint’in dört mevsim tazelik vadeden sandık tipi ve dikey derin dondurucuları, geniş hacmi ve hayatı kolaylaştıran tasarımlarıyla kullanıcıları bayramda yiyecekleri muhafaza etme derdinden kurtarıyor. Kurban Bayramı’nın olmazsa olmazı derin dondurucular, Hotpoint’in kampanyasıyla 899 TL’den başlayan cazip fiyatlarla sunuluyor.

Tamamı A+ ve A++ enerji sınıfı derin dondurucular, sebze, meyve ve kurban etlerinin tazeliğini aylarca güvenle koruyor. Geniş ürün gamıyla çeşitli büyüklükteki alanlar ve farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan Hotpoint derin donduruculardaki Buz Kontrol Sistemi ve No frost teknolojileri buzlanma ve karlanmaya engel oluyor. Hızlı dondurma fonksiyonu da gıdaların besin değerlerinin korunmasına yardımcı oluyor.

395 litreye varan hacme sahip sandık tipi Hotpoint derin dondurucular, gıdaları organize etme konusunda sağladığı rahatlıkla dikkat çekiyor. Kullanıcıların en alt raftaki yiyeceklere de en üsttekiler kadar kolay ulaşabilmesi için tasarlanan 3 kademeli raf sistemiyle sepetler dikey ya da yatay olarak hareket ettirilebiliyor ve maksimum esneklik elde ediliyor. Ayrıca özel menteşe sistemi dondurucu kapağının güvenli şekilde sabit kalmasını sağlıyor ve beklenmeyen kapanmaların önüne geçiyor.

Hotpoint dikey dondurucular ise 3 çekmeceden 7 çekmeceye kadar 340 litreye varan hacim sunuyor ve elektronik kontrol paneli ile daha hassas sıcaklık ayarı yaparak gıdaların daha sağlıklı saklanmasını garantiliyor. Geniş hacimli çekmeceler sayesinde mükemmel kapasite yaratan Hotpoint, sebzeden meyveye ve balıktan ete her türlü gıdayı büyük miktarlarda saklamayı pratik ve kolay hale getiriyor.