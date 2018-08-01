Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96760
ALTIN
193.731
DOLAR
4.9259
STERLİN
6.4650
EURO
5.7553

Hotpoint’ten bayram hazırlığını şenlendiren derin dondurucular

Hotpoint’in her ihtiyaca uygun enine boyuna derin dondurucu çözümleriyle Kurban Bayramı’nda yer sorunu ortadan kalkıyor

Hotpoint’ten bayram hazırlığını şenlendiren derin dondurucular

Hotpoint’in her ihtiyaca uygun enine boyuna derin dondurucu çözümleriyle Kurban Bayramı’nda yer sorunu ortadan kalkıyor

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:45
7725 Okunma
Hotpoint’ten bayram hazırlığını şenlendiren derin dondurucular

Hotpoint’in dört mevsim tazelik vadeden sandık tipi ve dikey derin dondurucuları, geniş hacmi ve hayatı kolaylaştıran tasarımlarıyla kullanıcıları bayramda yiyecekleri muhafaza etme derdinden kurtarıyor. Kurban Bayramı’nın olmazsa olmazı derin dondurucular, Hotpoint’in kampanyasıyla 899 TL’den başlayan cazip fiyatlarla sunuluyor.

Tamamı A+ ve A++ enerji sınıfı derin dondurucular, sebze, meyve ve kurban etlerinin tazeliğini aylarca güvenle koruyor. Geniş ürün gamıyla çeşitli büyüklükteki alanlar ve farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan Hotpoint derin donduruculardaki Buz Kontrol Sistemi ve No frost teknolojileri buzlanma ve karlanmaya engel oluyor. Hızlı dondurma fonksiyonu da gıdaların besin değerlerinin korunmasına yardımcı oluyor.

395 litreye varan hacme sahip sandık tipi Hotpoint derin dondurucular, gıdaları organize etme konusunda sağladığı rahatlıkla dikkat çekiyor. Kullanıcıların en alt raftaki yiyeceklere de en üsttekiler kadar kolay ulaşabilmesi için tasarlanan 3 kademeli raf sistemiyle sepetler dikey ya da yatay olarak hareket ettirilebiliyor ve maksimum esneklik elde ediliyor. Ayrıca özel menteşe sistemi dondurucu kapağının güvenli şekilde sabit kalmasını sağlıyor ve beklenmeyen kapanmaların önüne geçiyor.

Hotpoint dikey dondurucular ise 3 çekmeceden 7 çekmeceye kadar 340 litreye varan hacim sunuyor ve elektronik kontrol paneli ile daha hassas sıcaklık ayarı yaparak gıdaların daha sağlıklı saklanmasını garantiliyor. Geniş hacimli çekmeceler sayesinde mükemmel kapasite yaratan Hotpoint, sebzeden meyveye ve balıktan ete her türlü gıdayı büyük miktarlarda saklamayı pratik ve kolay hale getiriyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARTIK HER SÜRÜCÜNÜN BİR KOPİLOT’U OLACAK
ARTIK HER SÜRÜCÜNÜN BİR KOPİLOT’U OLACAK
Ericsson’dan “Yerli Atak”
Ericsson’dan “Yerli Atak”
SOSYAL MEDYADA GÜVENDE KALMANIN 7 YOLU
SOSYAL MEDYADA GÜVENDE KALMANIN 7 YOLU
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim