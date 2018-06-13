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Hotpoint katı meyve sıkacağı yaz sıcaklarına ferahlık getiriyor

Hotpoint Ultimate Collection Slow Juicer katı meyve sıkacağı, besin değerini kaybetmeden %35’e varan daha fazla meyve suyu ile bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcınız olacak.

Hotpoint katı meyve sıkacağı yaz sıcaklarına ferahlık getiriyor

Hotpoint Ultimate Collection Slow Juicer katı meyve sıkacağı, besin değerini kaybetmeden %35’e varan daha fazla meyve suyu ile bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcınız olacak.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:34
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Hotpoint katı meyve sıkacağı yaz sıcaklarına ferahlık getiriyor

Mutfakların olmazsa olmazı meyve sıkacağı, Hotpoint Slow Juicer ile farklı bir boyut kazanıyor. Slow Juicer katı meyve sıkacağı, çok yönlü özellikleri sayesinde her gün yeni tarifler keşfetmenize ve daha sağlıklı bir hayat için yaratıcılığınızı serbest bırakmanıza yardımcı oluyor.

Daha fazla meyve suyu, kaybolmayan besin değeri

Evinizde sağıklı yiyecek ve içecekler hazırlayabilmeniz için her zaman yanınızda olan Hotpoint, Slow Juicer ile yüksek performans ve kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Düşük hız sistemi ve soft sıkma teknolojisiyle gıdaların besin değerini kaybetmeksizin meyvelerden standart bir katı meyve sıkacağına kıyasla yaklaşık %35 daha fazla su elde edilebiliyor. Ayrıca Slow Juicer, dakikada 50’nin altında devir sayısıyla sıkma gücünü artırırken, çalışma esnasında çok daha az ses çıkmasını sağlıyor.

76 mm çapındaki geniş besleme ağzı sayesinde pek çok meyve ve sebzeyi kesme ihtiyacını ortadan kaldıran Slow Juicer, rahatlıkla ayrılabilen ve yıkanabilen parçalarının yanı sıra, damlamayı önleyen başlığı ve az yer kaplayan kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez serinleticisi sorbe mutfağınızda

Yeni nesil Hotpoint Slow Juicer, yaz sıcaklarında meyvelerin tadını daha fazla çıkarırken serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor. Özel aparatıyla Slow Juicer, dondurulmuş meyvelerden, sıcak günlerde lezzetli, ferahlatıcı ve hafif sorbeler yapmak için de ideal bir seçim olarak öne çıkıyor.

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