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Honor 7X ve Honor 9 Lite geliyor!

2013 yılında kurulan genç, eğlenceli ve yenilikçi akıllı telefon markası Honor, küresel ayak izini Türkiye ile genişletiyor. Gençler için eşsiz bir ürün deneyimi yaratmakta öncü olan Honor, performans, erişilebilirlik ve estetik anlamında ürün yenilikçiliğiinin sınırlarını durmaksızın zorluyor.

Honor 7X ve Honor 9 Lite geliyor!

2013 yılında kurulan genç, eğlenceli ve yenilikçi akıllı telefon markası Honor, küresel ayak izini Türkiye ile genişletiyor. Gençler için eşsiz bir ürün deneyimi yaratmakta öncü olan Honor, performans, erişilebilirlik ve estetik anlamında ürün yenilikçiliğiinin sınırlarını durmaksızın zorluyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:05
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Honor 7X ve Honor 9 Lite geliyor!

Türkiye’ye girişini kutlamak için 3 Nisan’da İstanbul’da bir etkinlik düzenleyecek olan Honor, gençler için kaliteli ve uygun fiyatlı iki teknoloji harikası ürününü de burada tanıtacak.

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, konu hakkında “Türkiye, bölgedeki en önemli pazarlarımızdan birisi. Honor, müşteri merkezli bir şirket olarak, kullanıcılarımıza daima yeni teknolojileri ve hem trendy hem de eğlenceli özelliklere sahip rakipsiz ürünler sunuyoruz. Ürün ve marka DNA’mızı Türkiye’deki tüketicilerle paylaşmaya hazırız” dedi.

Çin merkezli bağımsız bir pazar araştırma şirketi olan Sino Market Research’ün güncel verilerine göre, Honor 55 milyona yaklaşan satış hacmi ve 12 milyar doları aşan geliri ile 2017 yılı içinde akıllı telefon alanındaki tüm dijital markaları geride bıraktı. Kalite ve inovasyona odaklanan Honor, AR-GE yatırımlarındaki yüksek payı korumayı sürdürerek tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına çarpıcı ürünler sundu. Honor, bundan tüm pazarlarda büyümeyi hedeflerken, tüketicilerin gündelik mobil deneyimini en iyi hale getirmek için kesintisiz çalışmayı taahhüt ediyor.

İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte öne çıkan ürünlerden birisi olan Honor 7X, oyun meraklıları için tasarlandı. Çerçevesiz FullView Ekran ve diğer iddialı özellikleri ile bu yılın en iyi oyun telefonu olmaya aday olan Honor 7X, ABD’de satışa çıktığı ilk üç günde Amazon’un en çok satanlar listesinde 1. sıraya yerleşti.

Honor’un Türkiye’ye getirdiği gizli silahı ise Honor 9 Lite adını taşıyor. Bir moda ikonu olarak konumlandırılan akıllı telefon, hem ön hem de arka yüzdeki çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralarıyla moda tutkunları ve trendleri takip edenler için vazgeçilmez bir cihaz olacak.

Honor'un “We are the brave” adlı marka şarkısının Türkçe versiyonunu hazırlayan Merve Özbey de lansmana katılacak.

 

Son Güncelleme: 02.04.2018 11:23
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