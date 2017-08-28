Hİ̇DROJENLE ÇALIŞAN İ̇LK TEKNE 6 YIL SÜRECEK DÜNYA TURUNDA

İSTANBUL (AA) - Dünyanın hidrojen yakıt ile çalışan ilk teknesi suya indirilerek 6 yıl sürecek dünya turuna başladı. Odysses adındaki bilim teknesi 50 ülkedeki 101 limanı ziyaret edecek.

Toyota açıklamasına göre, İlk kez 2009 yılında Toyota tarafından geliştirilmeye başlanan hidrojen yakıt hücreli çalışan araçlara bir yenisi daha eklendi.

Fransa’dan yola çıkan hidrojen yakıt hücreli tekne, güneş, rüzgar ve hidrojeneratif güç sayesinde deniz suyundan üretilen hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle motor gücünü sağlıyor. Seyir halinde ve limanlarda denizden alınan sudaki hidrojeni en doğal ve temiz yoldan üreten teknenin, su buharı haricinde doğaya hiçbir salımı olmuyor.

Odysses adlı tekne Fransa Deniz Kuvvetleri’nden Victorien Erussard ile kaşif ve belgesel yönetmeni Jérôme Delafosse tarafından yönetiliyor. Projeyi ilk günden itibaren destekleyen Toyota da, teknenin yanaştığı limanlarda ekip tarafından kullanılmak üzere 6 hibrit otomobil ve hidrojen yakıt hücreli 2 adet Mirai’yi de proje ekibine tahsis etti.

Hidrojen yakıt hücresinin kullanıldığı teknenin güç üniteleri de yüksek enerji verimliliği ile çalışıyor. Diğer teknelerde kullanılan içten yanmalı motorlarda yüzde 20 civarında verimlilik gerçekleşirken, hidrojen yakıt hücreli Odyses’de bu oran yüzde 40-60 arasında değişiyor.

Toyota daha önce, dünyanın ilk hidrojen yakıt kullanılarak çalışan otomobil olan Mirai’yi, Japonya’daki fabrikasında yakıt hücreli forklifti, Hino ile birlikte otobüsü, kamyon ve Yakıt Hücresiyle çalışan jeneratörleri üretip kullanıma sunmuştu.

Anadolu Haber Ajansı