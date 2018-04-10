Hackerların gözü Monero’da

Kripto para birimleri artık kötü niyetli olsun ya da olmasın, değiş tokuş işlemlerinde daha belirgin şekilde öne çıkıyorlar. Özellikle Bitcoin, hâla çok daha yaygın bir kripto para birimi olarak kabul görmekle birlikte kullanıcılar, diğer para birimlerini de tercih etmeyi deniyorlar. Yani Bitcoin'in ensesinde hissettiği bazı rakipleri var denilebilir.

Monero üretmek daha kolay

Öne çıkan rakiplerden biri olan Monero, Bitcoin üretimi için ihtiyaç duyulan aşırı işlem gücü ve enerji karşısında hayli pratik kalıyor. Monero hala nispeten yeni bir oyuncu sayılabilir, yani madencilikte bazı zorlukları var. Ancak yine de Coin Market Watch'a göre ilk 10 altpara birimi listesinde bulunuyor.

Hackerların yeni gözdesi

Monero'ya özellikle kötü amaçlı yazılım perspektifinden bakıldığında bazı etkileyici özellikleri var. Bu, halka imzalara dayalı, takip edilebilmeyi önleyen ve gizlilik odaklı özel bir teknolojiye sahip olmasından ileri geliyor. Kirli işlerle uğraşanlar için oldukça önemli olan para transferini gerçekleştiren kişinin esas kimliğini anlamak, çok daha zor bir hale geliyor. Bununla birlikte Monero, CryptoNight tabanlı kanıtlanmış bir yöntem kullanarak kullanıcıların evde, işyerinde ya da veri merkezinde kullandıkları donanımlara zararlı yazılım aracılığıyla yerleşerek madencilik faaliyeti yürütmeyi imkanlı kılıyor.

Bu bağlamda Monero ile işlem yapmak, makul derecede cazip bir değiş tokuş yöntemi olarak kötü amaçlı yazılım dünyasında öne çıkıyor. Pazarın geri kalanının bunu kabul edip etmeyeceğini ve bazı Monero sahiplerinin sadece bir başkasından devraldıkları dalgalanmayı sürdürerek kripto para birimi aracılığıyla milyoner olup olamayacaklarını zaman içinde göreceğiz.



