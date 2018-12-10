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Günsan yüzde 20 büyüyecek

Yenilikçi ürünleriyle anahtar ve priz sektörüne ilkleri kazandıran Günsan Elektrik, üretiminde yeni teknolojiler geliştirdiği 2018 yılını yüzde 20 büyümeyle kapatmayı hedefliyor. 2019 yılında akıllı yeni ürün gruplarıyla Afrika, Ortadoğu ve Rusya pazarlarına ağırlık vermeyi planlayan Günsan, ihracat yaptığı ülke sayısını artırmayı planlıyor.

Günsan yüzde 20 büyüyecek

Yenilikçi ürünleriyle anahtar ve priz sektörüne ilkleri kazandıran Günsan Elektrik, üretiminde yeni teknolojiler geliştirdiği 2018 yılını yüzde 20 büyümeyle kapatmayı hedefliyor. 2019 yılında akıllı yeni ürün gruplarıyla Afrika, Ortadoğu ve Rusya pazarlarına ağırlık vermeyi planlayan Günsan, ihracat yaptığı ülke sayısını artırmayı planlıyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:57
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Günsan yüzde 20 büyüyecek

Anahtar ve priz sektörüne yenilikçi yaklaşım getiren Günsan, kaliteli ve ekonomik ürün gamıyla 2018 yılını yüzde 20 büyümeyle kapatmayı hedefliyor. Anahtar priz, grup prizler, aksesuarlar, sigorta kutuları, şalt grubu, kauçuk fiş ve prizler ile kablo kategorilerinde toplam 17 bin parçalık ürün portföyü ve 50 milyon anahtar üretim kapasitesi bulunan Günsan, iç pazarın yanı sıra akıllı ürün gruplarını yeni coğrafyalarla buluşturacak.

Son 3 yılda yüzde 60’dan fazla büyüme göstererek Türkiye pazarından yüzde 20 pay aldıklarını belirten  Günsan Elektrik Ceo’su Francisco Gil Garcia; konut piyasası ve son kullanıcıların değişen ihtiyaçları doğrultusunda inovatif fikirler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Garcia;“Üretim kapasitemiz her geçen yıl artıyor. Firma olarak sektör ortalamasının üzerinde ilerliyoruz. 2019 yılında çift haneli büyümeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak adına kapasitemizi artıracak yatırımlarımız 2019 yılında da devam edecek. Referans proje çalışmalarımızla iç pazardaki payımızı korumakla birlikte ihracatta büyümeye odaklanacağız. İhracat kanalımızda faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 70’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz”dedi.

Yeni pazarlara odaklandı

Yeni ürün geliştirmede Ar-Ge çalışmalarına sektörün üzerinde bir pay ayırdıklarını da ifade eden Garcia, inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarını yüzde 50 daha artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Garcia, “Yüksek teknolojiye uyumlu, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran ve kişiselleştirilebilen ürünlerimizin rekabetçi yapıları sektörde farklılaşmamızı sağlıyor. Akıllı yeni ürün gruplarımızla yeni coğrafyalara ulaşmayı hedefliyoruz. Afrika ve Ortadoğu yakından takip ettiğimiz pazarlar. 2019 yılında özellikle Rusya pazarında da aktif olmak istiyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Günsan
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