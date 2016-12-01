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GÖKTÜRK-1 FIRLATMA İÇİN GÜN SAYIYOR

01 Aralık 2016 Perşembe 10:28
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TSK'nın hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak Göktürk-1 uydusu, 5 Aralık'ta saat 16.51'de fırlatılacak.

GÖKTÜRK-1 FIRLATMA İÇİN GÜN SAYIYOR
ANKARA - ARİFE YILDIZ ÜNAL-GÖKSEL YILDIRIM

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak Göktürk-1 uydusu, 5 Aralık'ta saat 16.51'de fırlatılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TSK'nın hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak Göktürk-1 Uydusu'nun, montaj ve entegrasyon faaliyetleri, proje yüklenicisi olan Telespazio (İtalya)-Thales Alenia Space (Fransa) tarafından Fransa'nın Cannes şehrinde bulunan tesislerinde gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) Akıncı yerleşkesinde yer alan, Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinde çevresel testleri yapılan uydu, yörüngesine fırlatılmak üzere Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezine gönderildi.

Uydu, 5 Aralık'ta Türkiye saatiyle 16.51'de uzaya fırlatılacak.

Tören canlı izlenebilecek
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ev sahipliğinde TUSAŞ Akıncı tesislerinde düzenlenecek törende fırlatma anı canlı izlenebilecek.

Alçak irtifa dünya yörüngesine oturacak olan uydu, fırlatmanın ardından 57. dakikada roketten ayrılacak, 59. dakikada güneş panellerini açacak. Uydudan ilk sinyal, fırlatmanın ardından 68. dakikada alınacak.

Yaklaşık 90 dakikada dünya çevresinde bir tur atacak uydunun, yılda 60 binden fazla görüntü çekmesi öngörülüyor.

Uydu, Türkiye üzerinden her geçişinde dünyanın çeşitli bölgelerinden aldığı fotoğraf ve görüntüleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer İstasyonuna aktaracak.

Dünyadaki benzerlerine göre oldukça yüksek çözünürlükte görüntüler aktaracak uydu, kamu kurum ve kuruluşları için çevre ve yapılaşmanın izlenmesi, tarımsal rekolte tespiti, belediyecilik uygulamaları, sınır kontrolü, kadastro faaliyetleri gibi birçok alanda uzaktan algılama görevleri yapılabilecek.

Anadolu Haber Ajansı
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