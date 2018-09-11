GM 9 Pro satışta sunuldu!

Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zeka ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro, fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme (EIS)’den ise 90 puan alarak, ilk günden global markaların üst segment ürünlerini geride bıraktı.

Hassas yüzey dokusu, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı yeni renk seçeneğine sahip olan GM 9 Pro; Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı.

Dolby Vision ve 6.01 inç AMOLED ekranı ile geniş renk paletine sahip olan GM 9 Pro; Dolby Vision HDR ile kusursuz görüntü sağlayarak, renk kontrastlarını gözün algılayabileceği en iyi seviyede sunuyor.

Gelişmiş Kryo işlemci mimarisine sahip, Qualcomm Snapdragon SDM660 ile yüksek performans sunan GM 9 Pro; 4GB RAM ve 64GB dahili hafızası ile en zorlayıcı oyunlarda bile nefes kesen performans sağlıyor.

3800 mAh pili ile yüksek pil kapasitesi sunan GM 9 Pro, 20 saate kadar kesintisiz video izleme olanağı sunuyor. GM 9 Pro ayrıca, Dolby Atmos ve çift hoparlör ile üç boyutlu ses deneyimine her an ulaşmayı sağlıyor.

En güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerine sunan General Mobile, Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olan GM 9 Pro ile, Android One programı kapsamında geliştirilen birçok özelliği dahili ve en güncel olarak sunuyor. Bu özelliklerin başında ise, ‘Google Fotoğraflar’ uygulamasıyla hafıza sorununu ortadan kaldırarak kullanıcıların çektiği tüm fotoğraf ve videoları yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız[*] olarak güvenli bir şekilde depolaması geliyor. Google ile olan stratejik iş birliği kapsamında General Mobile kullanıcılarına akıllı, güvenli ve kullanımı kolay bir Android deneyimini sunmaya devam ediyor.

Üstün Özellikleriyle Fark Yaratıyor

Tamamen yerli bir marka olan General Mobile tarafından tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen GM 9 Pro; sahip olduğu yapay zeka sayesinde HDR modunda çekilen fotoğraflarda yüksek kalite sunması, tek tuşla 4K video kaydı yapabilmesi, video kaydı sırasında el ve hareket titreşiminden oluşan bulanıklığı azaltan video stabilizasyon teknolojisine (Electronic Image Stabilization) sahip olması ve bokeh modu sayesinde stüdyo kalitesinde portre fotoğraflarının çekilmesine olanak sağlayan özelliklere sahip.

Tavsiye edilen KDV Dahil 2.899 TL fiyata sahip GM 9 Pro, ayrıca www.generalmobile.com üzerinden de altı taksit fırsatı ile satışa sunulacak. GM 9 Pro ayrıca, zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; operatörlerin satış noktalarından da taksit avantajıyla satın alınabilecek.

GM 9 Pro Android One Teknik Özellikleri: