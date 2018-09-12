GLAMI Türkiye’de...

Teknoloji ve internetin hayatımıza girmesiyle birlikte online alışveriş kavramı yaşantımızın önemli bir parçası haline geldi. Zaman tasarrufu, evden çıkmadan oturduğumuz yerden alışveriş yapmanın rahatlığı, yorulmadan ayağımıza gelen hizmet, ürün çeşitliliği, ürün karşılaştırmaları, teslimat kolaylığı ve bunların hepsini farklı sanal mağazalardan yapabilmek gibi faktörler tüketicileri online alışverişe çeken en önemli unsurlar. Bu noktada tüketicilerin özellikle moda konusunda yüzbinlerce seçenek arasında aradıklarını rahatça bulabilecekleri yenilikçi uygulamalara da ihtiyaçları var.

Hedef 1 yıl içinde ortak sanal mağazalara 10 milyon Euro ciro

GLAMI, odağında moda olan bir ürün arama motoru. GLAMI, sanal mağazaların tekliflerini tek bir platformda toplayıp kullanıcıların hızlı ve basit bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlıyor. GLAMI’yi farklı kılan özelliklerinden biri, akıllı teknolojisi sayesinde kullanıcıların incelediği ürünleri baz alarak giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde ilgi çekici önerilerde bulunması ve kullanıcıların diğer beğenebilecekleri ürünleri göstermesi.

Çek Cumhuriyeti merkezli moda grubu Inspigroup’un ana markası olan GLAMI, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Romanya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Rusya ve Türkiye dahil 11 ülkede faaliyet gösteriyor.

2016’dan bu yana her yıl satışlarda iki basamaklı rakamlarla büyüyen Türkiye moda e-ticaret pazarının potansiyeline inanan GLAMI, girdiği pazarlarda, platformda yer alan sanal mağazalara gelecek 1 yıl içinde 10 milyon Euro ciro sağlamayı hedefliyor.

GLAMI Türkiye’ye www.glami.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor. Giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinin bulunduğu www.glami.com.tr’de şu an 560 binden fazla ürün ve 4700’ün üzerinde marka yer alıyor.

Alışveriş ve moda tutkunu kullanıcıların hayatını kolaylaştıran moda arama motoru

GLAMI moda arama motoru; en son moda trendleri, ve indirimleri listeleme gibi özellikleriyle online alışverişi kişisel bir deneyim haline getiriyor. İhtiyaçlarını en iyi fiyata en hızlı ve kolay şekilde karşılamak isteyen tüketicilerin de hayatını kolaylaştırıyor.

Giriş ve kullanım için üyelik talep etmeyen GLAMI’nin sitesindeki arama kutusuna yazılan tek bir ürün, saniyeler sonra anlaşmalı tüm satış noktaları ve birçok alternatifle birlikte ekranda sıralanıyor. Kadın, erkek, çocuk, giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinden ürünlerin yer aldığı site; marka, mağaza, beden, indirim oranı, renk, fiyat ve hatta teslimat detayları gibi geniş filtreleme seçenekleriyle kullanıcının aradığı ürüne hızlıca ulaşmasını sağlıyor.

Mobil uygulaması da var

GLAMI’yi aynı zamanda mobil cihazlarınız üzerinden de kolayca kullanabiliyorsunuz. Hem IOS hem de Android cihazlarla uyumlu GLAMI mobil uygulaması; büyük görseller ile sunduğu ürün detayları sayesinde keyifli ve kolay bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

Rakamlarla GLAMI

GLAMI, dünya çapında 2500’den fazla mağazayla işbirliği yapıyor. Elbiseden ayakkabıya, iç çamaşırından aksesuarlara varıncaya kadar 7 milyona yakın ürün çeşidinin yer aldığı sitede aylık sipariş sayısı 280 bin civarında. Tüm ülkelerde 5.5 milyon sosyal medya takipçisi olan GLAMI’nin aylık toplam ziyaretçisi sayısı ise 45 milyon.