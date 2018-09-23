Gençlerin hayalleri, İstanbul Yeni Havalimanı’nda göklere yükseldi

İGA’nın, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Teknofest işbirliği ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Model Uçak Yarışması’nın finali renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl “Hayallerine Uç” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanından gencin katıldığı Model Uçak Yarışması’nda finale kalan 36 genç kıyasıya yarıştı. Öğrencilerin 9 grup halinde yer aldıkları Model Uçak Yarışması, Cengaver, Kartal, Hürkuş 2018, Daçka, Libertatum, İstikbal Göklerdedir, Aetos Dios, Initial Air, Hisar CS takımlarının mücadelesine sahne oldu. Özel Günhan Eğitim Kurumları öğrencilerinden oluşan ‘Initial Air’ adlı takımın tasarladığı uçak, yarışmada belirlenen uçuş görevlerini yerine getirdi ve büyük ödüle layık görülerek 6.000 TL’lik hediye çekinin sahibi oldu.

İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilen ve 3 hafta sonu süren eğitimlerde bir model uçağı adım adım nasıl tasarlayacaklarını öğrenen gençler ilk uçaklarını uçurma imkanı yakaladılar. Teknofest kapsamında İstanbul Yeni Havalimanı’na ilk kez gelen binlerce kişi de yarışma finalini ilgiyle takip etti.

Yarışma jüri üyeleri arasında İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özkol, Gazeteci Güntay Şimşek, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı Yardımcısı Doç. Hayri Acar, İGA Havalimanı İşletmesi İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melih Mengü, İGA CTO’su İsmail Hakkı Polat ve İGA Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ülkü Özeren yer aldı.