Geleceğin teknoloji yıldızları yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitimler başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Teknoloji Üreten Bir Türkiye" sloganıyla ilköğretim 4, 5, 6 ve 8'inci sınıflar ile lise hazırlık ve 9'uncu sınıflara yönelik oluşturulan DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nin ilki Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde açıldı.

Vakfın Teknoloji Takımları Programı'na seçilen 430 öğrenciye 3 yıllık ücretsiz eğitim sürecinin ilk 18 ayında "robotik ve kodlama", "arduino ve elektrik", "nesnelerin interneti", "enerji teknolojileri", "üretim ve tasarım", "kendi İHA'nı tasarla", "matematik ve fizik", "siber güvenlik" konularında eğitimler verilecek.

Programın ikinci 18 ayında ise bu eğitimlerle eş zamanlı oluşturulacak proje takımları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ekipman, altyapı, teknik danışmanlık ve seyahat desteklerinden yararlanarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak.

- "Bu çalışmalar uzaya hatta daha ötesine taşınacaktır"

DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nin ilk dersini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar verdi.

Milli teknolojinin önemine vurgu yapan Bayraktar, teknolojideki kırılım noktasını yakalamak açısından Türkiye'nin insansız hava araçlarında yakaladığı "dünyanın en iyisi olma" başarısının bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Teknoloji yolculuğuna milli ve özgün olması hedefiyle, ahlaki değerleri önemseyerek ve dünyanın en iyisini yapabilme iddiasıyla çıkılması gerektiğini belirten Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesinin ülkemizin güçlü geleceğinde önemli yeri olacak. Havacılık alanında biz bir noktaya kadar getirdik. Bu bir bayrak yarışı. Burada alınacak eğitimlerle ve özveriyle bu çalışmalar inşallah uzaya ve hatta daha ötesine götürülecektir." diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, bu programları gençlerin "teknolojinin yıldızları" haline gelmeleri için düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin gelecekteki parlak günlerinin ancak kendi milli ve özgün teknolojilerini üretmesiyle mümkün olacağına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyisi denilebilecek sistemleri geliştirmeyi başardık ve bunlar şu anda aktif şekilde kullanılıyor. Ama biz istiyoruz ki geleceğe yönelik bu gibi örneklerin sayısı yüzlerce olsun. Bu da ancak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yaptığı gibi, gençlerimizin girişimlerinin önünün açılmasıyla mümkün olacaktır. Bunun yanında bu bir kültür ve altyapı meselesi. Çok genç yaşlardan itibaren dünyanın bugününü ve geleceğini şekillendirecek bir bakış açısı gerekiyor. DeneYap Teknoloji Atölyeleri'ne katılan kardeşlerimiz temel bilimlerin yanında dijital kodlama ve yazılım teknolojilerini ezbere dayalı eğitim sisteminin dışına çıkıp dokunarak, uygulayarak, deneyerek çok yönlü şekilde öğrenme imkanı bulacak."

- "2023'te 1001 teknoloji takımı kuracağız"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise açılış programında yaptığı konuşmada, Aralık 2016’da kurdukları vakfın kısa sürede önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Türkiye için stratejik önem taşıyan katma değerli yüksek teknolojinin milli ve özgün olarak üretilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Kacır, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlara yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kacır, vakfın 2023 yılında 1001 teknoloji takımı kurmayı ve desteklemeyi hedeflediğini vurguladı.

Halihazırdaki 25 üniversite teknoloji takımları bulunduğu bilgisini veren Kacır, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden bu takımların dereceler almaya da başladığını bildirdi.

Fatih Kacır, DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alacak 430 öğrencinin de tematik takımlara dahil olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

- "Geleceğin bilim insanları buradan yetişecek"

İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep de belediye olarak çocuklara ve gençlere yönelik eğitimden kültüre, spordan sanata birçok alanda faaliyetleri bulunduğunu belirterek, bu hizmetlerin en önemlilerinden birinin de DeneYap Teknoloji Atölyeleri olduğunu kaydetti.

Kep, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile yaptığımız iş birliğiyle İstanbul'un 28 ilçesinde 60'a yakın internet ve bilgi erişim merkezimizde (BELNET) bugüne kadar verilen hizmetlerin teknolojik dönüşümünü sağlıyoruz. İlk olarak Bakırköy Cem Karaca ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'ndeki BELNET şubeleri dönüştürüldü. Daha sonra farklı lokasyonlarda da teknoloji atölyelerimizi kuracağız. Amacımız çocuklarımızın özellikle teknoloji alanında yeteneklerini keşfedip geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın kurulmasını ve çalışmalarını çok değerli bulduğunu belirterek, DeneYap Teknoloji Atölyeleri'nin de geleceğin dünyasında Türkiye'nin güçlü bir aktör olabilmesi için ihtiyacı olan noktalardan biri açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından DeneYap Teknoloji Atölyeleri seçmelerinde kendi sınıfı kategorisinde ilk 2'ye giren öğrencilere, en fazla başvuru yapan 10 okula ve en fazla başvuru yapan ilk 3 ilçenin özel büro öğretmenine ödülleri takdim edildi.

Anadolu Haber Ajansı