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GELECEĞİN FABRİKALARI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MASAYA YATIRILIYOR

Bu yıl ilki düzenlenen Future Factories Summit (Geleceğin Fabrikaları Forumu) İstanbul Bilişim Vadisi’nde başladı. Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği himayesi altında düzenlenen ve 2 gün boyunca çeşitli konularda sunumlar yapılacak forumda, çok sayıda firmanın yanı sıra, TEKNOFEST’te iki ayrı kategoride Türkiye İkinciliği alan İstanbul Gedik Üniversitesi de standıyla yer alıyor.

GELECEĞİN FABRİKALARI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MASAYA YATIRILIYOR

Bu yıl ilki düzenlenen Future Factories Summit (Geleceğin Fabrikaları Forumu) İstanbul Bilişim Vadisi’nde başladı. Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği himayesi altında düzenlenen ve 2 gün boyunca çeşitli konularda sunumlar yapılacak forumda, çok sayıda firmanın yanı sıra, TEKNOFEST’te iki ayrı kategoride Türkiye İkinciliği alan İstanbul Gedik Üniversitesi de standıyla yer alıyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:36
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GELECEĞİN FABRİKALARI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MASAYA YATIRILIYOR

25-26 Eylül 2018 tarihlerinde farklı sektörlerden konuşmacıların dijital dönüşüm, robotik sistemler, prototip üretimi gibi konularda sunum gerçekleştireceği forumun açılış konuşmalarını Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Ahmet KAYA ve İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU yaptı.

Ahmet KAYA konuşmasında, derneklerinin amacını ve projelerini anlattı. Geçmişten günümüze sanayideki dönüşüme de değinen KAYA, Geleceğin Fabrikaları Forumu’nun amacından da bahsetti. Dünyadaki yeni üretim teknolojilerine sanayicilerin adapte olması, geleceğin fabrikalarına giden yol haritalarını, yeni yatırımları ve çözümleri göstermek hedefinde olduklarını anlatan Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı Ahmet KAYA, bu çözümleri üreten özel sektör temsilcilerini tanıtmak ve bu teknolojilerin ülkemizde üretilmesine ve kullanılmasına katkı sağlamak için Geleceğin Fabrikaları Forumu’nun önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Konuşmasında, “Ülke olarak Endüstri 4.0’ı yakalamamız bir zorunluluktur,” diyen İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU ise, Üniversite – Sanayi iş birliği konusuna dikkat çekerek özellikle mühendislik bölümü öğrencilerinin Gedik Holding bünyesinde yer alan laboratuvar ve fabrikalarda staj gördüklerini, teorik bilgiyi destekleyen pratik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin Gedik Holding’in sağladığı imkânlar neticesinde kendilerini daha fazla geliştirme imkânı bulduklarını belirten Prof. Dr. UTLU, öğrencilere gerekli destek sağlandığında neler yapabileceklerini görmekte olduklarını ifade etti. 20-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST kapsamında TÜRKSAT Model Uydu Yarışması’nda Türkiye İkincisi olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın elinden ödüllerini alan ve İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında yine Türkiye İkincili kazanarak ödüllerini İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’dan alan öğrencileriyle gurur duyduklarını, Üniversite olarak sonuna kadar kendilerine destek olacaklarını ifade etti.
 

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