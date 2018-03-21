Geleceğe yön vermek isteyen herkes “Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Kampüste!” etkinliğinde buluşuyor

Geleceğe yön veren teknolojiler ile ön plana çıkan Huawei, 5G için servis sağlamaya hazırlanıyor. CMMI 5. Düzey sertifikasıyla ve Ar-Ge çalışanlarıyla birlikte 30 ülkedeki mobil operatörlere hizmet veren Huawei, üniversitelerle beraber kamusal ve özel projeler geliştiriyor. Geleceğe katkı sunmak isteyen herkes, “Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Kampüste!” etkinliğinde bir araya geliyor.



Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Kampüste!

Günümüzde yüksek teknoloji geliştirebilmenin yolu, Ar-Ge merkezi çalışmaları ve yatırımlarından geçiyor. Kurumların kendileri için belirledikleri çalışma alanlarına uygun çözümler üretebilmeleri, başarıyı yakalamanın yegâne araçları arasında yer alıyor. Dünya nüfusunun üçte ikisine dokunan bir iletişim şirketi olan Huawei’in Ar-Ge Merkezi’nin yüzde 98’i Türk mühendislerden oluşuyor. Türk mühendislerin elinde şekillenen yenilikçi teknolojiler sayesinde bölgesel güç, küresel bir güce dönüşüyor.



Yazılım geliştirme, test ve araştırma alanlarında kendini geliştirmek isteyen, bilişim sektörüne ilgili, gelişmeleri takip eden ya da geliştiren; geleceğe yön verecek teknolojileri ben yaparım diyen herkes Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde bir araya geliyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi; üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören, yazılım alanında kendini küçük projelerle değil, gerçek ve işleyen ulusal ve uluslararası iş ve görevlerde geliştirmek isteyenleri bekliyor.



Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin yaklaşan etkinlikler ise şöyle;



12 Mart 2018 Bilkent Üniversitesi “CMMI 5, L5, SQ Semineri”

13 Mart 2018 Çankaya Üniversitesi “CMMI 5, L5, SQ Semineri”

16 Mart 2018 Yeditepe Üniversitesi IEEE Club

17 Mart 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Teknoloji Konferansı

20-21-22 Mart 2018 Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Kariyer Günleri

20-21-22 Mart 2018 Koç Üniversitesi Kariyer Günleri

21 Mart 2018 Marmara Üniversitesi

26 Mart 2018 İstanbul Üniversitesi

28-29-30 Mart 2018 Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Günleri

29 Mart 2018 Koç Üniversitesi