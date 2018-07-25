Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341

FACEBOOK, WATCH PARTY'İ DUYURDU

FACEBOOK, WATCH PARTY'İ DUYURDU

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:06
6534 Okunma
FACEBOOK, WATCH PARTY'İ DUYURDU

Facebook, bir süredir test ettiği ve Facebook gruplarındaki insanların hep birlikte gerçek zamanlı olarak video izlemelerine olanak sağlayan özelliği Watch Party’i tüm dünyada başlattığını duyurdu.

Artık, bir Watch Party başlatıldığında katılımcılar canlı ya da önceden kaydedilmiş bir videoyu izlerken aynı zamanda yeni bağlantılar kurabilecek, sohbet başlatabilecek, kısacası birbirleriyle iletişim de kurabilecek.

Watch Party’i test etme aşamasında bu özelliği kullanan gruplardan da oldukça olumlu geribildirimler alan Facebook, bu özelliğin büyüklü küçüklü birçok grubun liderleri tarafından yemek yapma ya da zanaatkarlık gibi hobilerle ilgili soru-cevap videoları düzenlemek, bir videonun sahne arkası görüntülerini paylaşmak, ev tadilatı, dekorasyon veya makyajla ilgili ipucu ve tüyolar paylaşmak, bir egzersiz tekniği ya da müzikal beceri gibi yeni bir şey öğrenmek ve Watch Party’e katılmaları için özel konuklar çağırmak gibi farklı şekillerde kullanıldığını gördü. Bunun yanı sıra, testler Watch Party’nin etkileşimi artırmak isteyen küçük topluluklar için de yararlı olabileceğini gösterdi.

Watch Party’nin birbirine fiziksel olarak uzak olan yakın arkadaşlar arasında bir köprü görevi görmekten ailece ya da arkadaşlarla keyifli vakit geçirmeye sınırsız imkanlar sunduğunu gören Facebook, yaptığı testlerle ilgili topluluklardan aldığı geribildirimlerin ışığında, bugün iki yeni özellik duyurdu:

Watch Party’i başlatan kişinin devam eden bir Watch Party’e videolar ekleyerek partiyi devam ettirecek başka kişiler atamasını sağlayan Co-hosting özelliği
Watch Party’e katılan kişilere Watch Party’i başlatan kişiye eklemesi için videolar önerme imkanı sunan Crowdsourcing özelliği.
Facebook, Watch Party’nin küresel çapta duyurulmasını kutlamak için 27 – 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından Facebook gruplarının topluluklarıyla bağlantı kuracakları Watch Party Haftasonu’nu düzenliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRK TELEKOM’UN TOPLAM ABONE SAYISI 43,5 MİLYONA YÜKSELDİ
TÜRK TELEKOM’UN TOPLAM ABONE SAYISI 43,5 MİLYONA YÜKSELDİ
FRANSIZ SİBER SUÇ ÇETESİ ÜYESİ TAYLAND’TA YAKALANDI
FRANSIZ SİBER SUÇ ÇETESİ ÜYESİ TAYLAND’TA YAKALANDI
Siber korsanlar, Şili’de 10 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi
Siber korsanlar, Şili’de 10 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim