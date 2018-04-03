Evini taşımak isteyenlere kilit öneriler

Bu güvenliği sağlamak ise doğru bir geçiş kontrol sistemine sahip olmak ile mümkün ancak çok sayıda anahtar ve kilit sistemi olduğu için kafanızda birçok soru işareti oluşabilir. Kapı açma çözümlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock®, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak güvenlik sistemine karar verebilmeniz için kilit önerilerde bulunuyor.

Eviniz için harika bir kapı kilitleme sistemi hem ideal güvenlik sağlamalı hem de rahatça kullanılabilmelidir. Hatta evde güvenliği zayıf hiçbir yer olmaması için sadece giriş kapısına değil, evdeki her erişim noktasına yönelik çözüm sunulmalıdır. Yüksek güvenlikli mekanik ve dijital kilit çözümleri üreten Mul-T-Lock®, evini taşıyacaklara altın değerinde önerilerde bulunuyor.

Kapınıza Göre Bir Kilit Çözümü Seçin

Bir kilit sistemini seçerken kapılarınızın hangi materyalden yapıldığını aklınızın bir köşesinde tutmanız gerekir. Kilitleri uygun oldukları kapı tipiyle eşleştirmelisiniz. Metal, dekoratif ya da vintage kapılar, matkapla delinince malzeme kirliliği yarattığı ve zahmetli bir şekilde uzun süre uğraşılması gerektiği için böyle sistemlerle beraber çalışılması zordur. Bu nedenle, eğer bu tarz kapıları kullanıyorsanız kilit satın almadan önce normalden biraz daha fazla araştırma yapmanız sizin için daha iyidir.



Mekanik Bir Kilit mi Yoksa Dijital Bir Kilit mi?

Yeni bir eve taşınırken yeni bir kilit sistemine de ihtiyaç duyarsınız. Peki bu kilit fiziksel anahtarlar ile açılan mekanik bir kilit mi olmalı yoksa parmak izinizle ya da akıllı telefonunuzla açabileceğiniz yeni nesil dijital bir kilit mi? Tercih sizin ancak bu iki seçimde de uymanız gereken bazı noktalar var.

Mekanik bir kilit tercih ederseniz, kötü niyetli kişiler tarafından kırılmaya çalışılsa da açılamamasına, kopyalanamamasına ve maymuncukla açılamayacak bir teknolojiye sahip olmasına dikkat edin. Evinize sizden izinsiz girmek isteyen bir kişi, kapınızı açmak için uzun bir zaman harcaması gerektiğinde evinize girmekten vazgeçecektir. Diğer taraftan geçici bir çalışan, tadilat için usta ya da temizlik personeli gibi kişilerin evinize sadece belirli gün ve saatlerde girmesini isteyebilirsiniz. Mul-T-Lock® FlexControl™ teknolojisiyle bu kişilere verdiğiniz anahtarın sizin belirlediğiniz zamanlar dışında izinsiz kullanılmasının önüne geçebilirsiniz.

Hayatımızdaki birçok ürün giderek dijitalleşiyor ve akıllanıyor. Kapı kilitleri için geliştirilen dijital ürünler de, hem anahtar taşıma derdine son vererek hayatı kolaylaştırıyor hem de daha yüksek bir güvenlik sunarak aklınızın evde kalmasının önüne geçiyor. Eğer seçiminiz dijital bir kilit olacaksa bu kilitleri dijital dürbünler veya diğer teknolojilerle birleştirerek çok güçlü bir koruma oluşturabilirsiniz. Yeni bir eve taşındığınızda fiziksel anahtarları hayatınızdan çıkarmayı ve akıllı telefonunuz ya da parmak izinizle kapınızı açmayı istiyorsanız, Mul-T-Lock®’un ENTR® ürününü kullanabilirsiniz.

Kilidinizin Ev Dekorunuza Uyum Sağlaması Önemlidi

Kilitleme sisteminizin evinize estetik açıdan uyumu da önemlidir. Yeniden dekore ettiğiniz evinize hayran kalmak oldukça güzel bir his. Yeni boyanmış duvarların parıltısı, yeni mobilyaların ve tasarımların getirdiği heyecan size enerji verir. Bir yandan da, daha önce düşünmediğiniz küçük detaylar bir anda aklınıza gelir veya gözünüze daha çok batmaya başlar. Eğer evinize, apartmanınıza yeni bir ruh katmak istiyorsanız, yeni bir dijital kapı anahtarı da mantıklı bir seçim olabilir. Hem yeni dekorunuza yeni bir özellik daha ekler, hem de evinizin erişimini daha güvenli hale getirirsiniz.

Eğer şu anki sisteminiz kaliteli bir çözüm sağlıyorsa ve yeni dekorasyonunuzu bozmuyorsa onunla devam edin. Eğer sistem eskiyse ya da gerçekten evinizin yeni görüntüsünü bozuyorsa, o zaman tamamen yeni bir kilitleme sisteminin ve yeni basit bir anahtar değiştirme çözümünün vakti gelmiş demektir.