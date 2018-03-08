ESET’ten bir ilk : Akıllı TV için antivirüs

Son tahminlere göre 2020 yılına kadar 30 milyar cihaz internet bağlantılı hale gelecek. Bu cihazlar ev halkına çok sayıda fayda getirirken, tüketicilerin günlük hayatlarında ise birer tehdit oluşturma riski de taşıyorlar. Özellikle mikrofonları, kameraları ve USB bağlantı noktaları bulunan akıllı TV'ler, giderek kötü amaçlı saldırıların ana hedefi haline geliyor. Siber suçlular akıllı TV'yi kontrol ederek yalnızca kullanıcının ev ağındaki diğer cihazlara saldırmakla kalmıyor, ayrıca hassas ve kişisel veriler elde etmek için casusluk da yapıyorlar.

İki versiyonu var

Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, işte bu nedenle Android tabanlı akıllı TV’lere yönelik ESET Smart TV Security uygulamasını tasarladı ve piyasaya sundu. ESET Smart TV Security, Google Play aracılığıyla ve yalnızca o kullanıcının akıllı TV cihazından indirilebilir. Uygulama, temel antivirüs koruması sunan ücretsiz ve daha ileri düzeyde koruma sağlayan ücretli premium versiyonu olmak üzere iki versiyonuyla Google Play’dan indirilebilir durumda.

Hem televizyonu hem telefonu koruyor

Uygulama yüklendikten sonra, kullanıcılar akıllı TV’lerini koruma altına alıyorlar. ESET ekstra olarak, Smart TV Security kullanıcılarına aynı lisansla akıllı telefon veya tabletlerini de koruma imkanı sunuyor.

Neler yapıyor?

ESET Smart TV Security uygulaması, tüketicileri birçok güvenlik özelliğiyle birlikte tehditlere karşı koruyor. Bu özelliklerden bazıları:

Antivirüs koruması, artan Android tabanlı zararlı yazılımlara karşı koruma sağlar.

Anti-fidye yazılımı teknolojisi, ekran kilitlemeyle savaşır. Fidye yazılımı etkinleştirildiğinde, virüs veritabanı güncellenip tarama başlatılıncaya kadar kullanıcıların akıllı TV cihazlarını kapatıp açmaları önerilir. ESET Smart TV Security, cihaz üzerinde fidye yazılımı tespit ettiğinde, kullanıcıya bu zararlı dosyayı silmesi önerilir. Kaldırma işlemi onaylandıktan sonra, fidye yazılımı silinir.

Akıllı TV'ye bağlanan cihazlarda ve USB'lerde yer alan kötü amaçlı yazılım taraması için çoklu cihaz tarama sunar.

Kimlik Avı Koruması ile kullanıcıların hassas kişisel bilgilerinin çalınma girişimlerine karşı koruma sağlanır. Bu özellik sadece ESET Smart TV Security'nin ücretli premium sürümünde kullanılabilir.

ESET Mobil Güvenlik Ürün Yöneticisi Branislav Orlik, "Kullanıcılar, gizli bilgilerinin çalınacağı endişesi olmadan, akıllı telefonlarından en sevdikleri TV programını izleyebilecek ya da internette gezebilecekler. ESET, Android işletim sistemine sahip cihazlar için en iyi güvenlik çözümleri sağlayıcısıdır. Bu nedenle tüketicilerin evindeki tüm cihazları ve bunların topladıkları verileri güvence altına almalarını sağlayan akıllıca bir tercih olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

Zeki Müren bizi artık göremeyecek

ESET olarak kısa süre önce Vizontele filmindeki “Zeki Müren de bizi görecek mi” sorusuna atıf yapmış ve artık “Zeki Müren de bizi artık görebilecek“ demiştik. Çünkü yeni teknolojiler sayesinde akıllı televizyonlar, izleyicisini izleme yeteneğine sahip. ESET Smart TV Security sayesinde akıllı TV kullanıcıları istemediği sürece onları kimse izleyemeyecek.