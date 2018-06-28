ESET, ORTA VE DOĞU AVRUPA’NIN LİDERİ

IDC raporuna göre, global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesinde 2017 yılına göre yüzde 13,5 oranında gelir artışı kaydetti. Bu bölgeden 90 milyon dolar civarında gelir elde ettiiği duyurulan ESET, aynı zamanda IDC'nin kapsamlı Ar-Ge ekipleri ve yeniliklere yönelik güçlü yatırımları olan, sağlam güvenlik yapılarına sahip büyük kuruluşları kapsayan “yerleşik liderler“ listesine de dahil edildi.

Orta Avrupa’da lideriz, Batı Avrupa’da hızla büyüyoruz

Raporu değerlendiren ESET EMEA Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü Miroslav Mikus, “ESET teknolojisi Orta Avrupa'dan gelmektedir ve ilk yazılımımız 30 yıl önce Slovakya'da geliştirildiği için CEE bölgesini kalemiz olarak görmekten ayrıca gurur duyuyoruz” diye konuştu. Mikus, “Avrupa Birliği'nde üretilmiş güvenlik çözümleri arasında lider olmaktan mutluyuz ve hızla büyüyen Batı Avrupa pazarlarımız dahil olmak üzere Avrupa geneline yayılmaktan dolayı oldukça memnunuz” şeklinde konuştu.

Şifreleme ve kimlik doğrulama kilit önemde

IDC yayınladığı raporda, ESET’in şifreleme (ESET Endpoint Encryption) ve iki aşamalı kimlik doğrulama (ESET Authentication) çözümlerine dikkat çekerek, bunların yeni yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) mevzuatındaki önemli koruma unsurları arasında yer aldığının altını çizdi.

Raporu hazırlayan IDC’nin CEE Güvenlik Uygulamaları Yöneticisi Mark Child, “Hem çok faktörlü kimlik doğrulama hem de şifreleme, ESET'in orta ölçekli müşterileri için kabul edilebilir bir fiyat düzeyi ve düşük karmaşıklık seviyesiyle kullanım kolaylığı sağlıyor” bilgisini paylaştı.