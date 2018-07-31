Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96952
ALTIN
193.389
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4478
EURO
5.7438

Ericsson’dan “Yerli Atak”

Ericsson Türkiye, LTE-Advanced teknolojilerine yönelik yerel geliştirme çalışmalarını başlattı

Ericsson’dan “Yerli Atak”

Ericsson Türkiye, LTE-Advanced teknolojilerine yönelik yerel geliştirme çalışmalarını başlattı

31 Temmuz 2018 Salı 13:53
8647 Okunma
Ericsson’dan “Yerli Atak”

Ericsson (NASDAQ: ERIC) Türkiye, bugün şirketin LTE-Advanced teknolojilerine yönelik yerel geliştirme çalışmalarını başlattığını açıkladı.Şirket, ayrıca halihazırda ‘Yerli Malı’ Sertifikasına sahip yerel IT yazılım çözümleri üretti.

Bu yerel çözümler, Ericsson'un Türkiye'deki Ar-Ge ekipleri tarafından üretildi ve geliştirildi.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün, Ericsson Türkiye için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu ülkenin büyük yeteneklerinin yer aldığı bir ekiple, Ericsson'un öncü LTE-Advanced teknolojilerine yönelik yerel geliştirme çalışmalarının başladığını açıklamaktan gurur duyuyorum.Çözümlerimiz, Türkiye'deki müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına yöneliktir. Türkiye'deki operatörler tarafından kullanılmakta olan yerli IT ürünlerimiz, Türkiye'deki Ericsson Ar-Ge ekipleri tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkıda bulunmak için yerel teknolojiler geliştirmeye kararlıyız."

Ericsson Ar-Ge, İstanbul, Ankara ve İzmir ofislerinde 450'den fazla Türk mühendis ve 150'den fazla Türk teknik destek çalışanı ile Bilgi ve İletişim Teknolojisinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteriyor. Ericsson Ar-Ge'nin 30'dan fazla TÜBİTAK sertifikalı projesi bulunuyor. Ayrıca, Ericsson'un İstanbul, Ankara ve İzmir Ar-Ge merkezleri 135'ten fazla Ar-Ge projesini yönetiyor.

Ericsson Türkiye Ar-Ge ekipleri, ülkedeki telekom hizmet sağlayıcıları için çözümler geliştirirken enerji, akıllı ulaşım, akıllı araçlar ve akıllı şehirler gibi diğer sektörlerdeki şirketlerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere girişimlerde bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOSYAL MEDYADA GÜVENDE KALMANIN 7 YOLU
SOSYAL MEDYADA GÜVENDE KALMANIN 7 YOLU
FACEBOOK, WATCH PARTY'İ DUYURDU
FACEBOOK, WATCH PARTY'İ DUYURDU
TÜRK TELEKOM’UN TOPLAM ABONE SAYISI 43,5 MİLYONA YÜKSELDİ
TÜRK TELEKOM’UN TOPLAM ABONE SAYISI 43,5 MİLYONA YÜKSELDİ
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim