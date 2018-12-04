Ericsson’dan Milli Teknoloji Hamlesi’ne Destek

Ericsson (NASDAQ: ERIC) Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı’nın açılışını TÜBİTAK’la imzaladığı protokol eşliğinde 4 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirdi. Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı, Türk araştırmacılara yeni uluslararası patent ve araştırma yayınlama fırsatı sunarak, küresel ölçekteki araştırma ve standartlara doğrudan katkıda bulunacak.

Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı TÜBİTAK’ın ‘TEYDEB 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı’nı kapsamında hayata geçiyor. TÜBİTAK, 2014 yılında kendi alanlarında lider Ar-Ge odaklı şirketlerin, Türkiye’de Ar-Ge laboratuvarı kurmasını veya mevcut yapılarını geliştirmesini desteklemek amacıyla, ‘TEYDEB 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı’nı başlatmıştı. Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı, Türkiye bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründe bu program kapsamında desteklenen ilk araştırma laboratuvarı olma özelliğine sahip.

‘Ericsson Araştırma’, önümüzdeki 5-10 yıl içinde global endüstriyi yeniden şekillendirecek inovatif sistem konseptleri ve patentlenebilir teknolojileri geliştirerek, standardizasyona öncülük eden küresel bir araştırma organizasyonu. Bugüne kadar 4 kıtada 10 ülkede çalışmalarını sürdüren organizasyon, Türkiye’deki laboratuvar ile bu sayıyı 11’e yükseltti.

“Hedef dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak”

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’mizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak istiyoruz. Bu vizyon çerçevesinde oluşturduğumuz Milli Teknoloji Hamlemizle, teknoloji süreçlerinde yaşanan paradigma değişimlerini yakalamak ve gerekli yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek üzere politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizin önemli bileşenlerinden biri de Türkiye’yi istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için cazibe merkezi haline getirme amacıdır. TÜBİTAK öncül Ar-Ge Laboratuvarı destek programı kapsamında dünyanın önde gelen firmalarının ar-ge kabiliyetlerini ülkemize çekiyoruz. Yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini ekosistemimize taşıyorlar. Şu ana kadar dört firma bu desteklerden faydalanıyor ve ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Açılışında bulunduğumuz Ericsson Araştırma Laboratuvarı da bu kapsamda güzel bir örnek olacaktır. Öte yandan sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşeninin beşeri sermaye olduğunun farkındayız. Bu bağlamda Uluslararası Lider Araştırmacılar programı ile ülkemize gelen araştırmacılar; sadece üniversite bünyesinde değil, özel sektörde de çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar.”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: “Bu Araştırma Laboratuvarı kullanıcılar, endüstri ve üniversiteler ile etkileşim halinde çalışarak kullanıcıların ihtiyaçlarını, farklı konsept ve çözümlerin endüstri için önemini inceleyecek. Doğru insanları bünyesinde toplayıp farklı alanlar arasında işbirliği kurarak geleceğin teknolojileri için yapılacak araştırma ve inovasyon çalışmalarına öncülük edecek Ericsson’un bu çabalarını desteklemekten memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili yorum yapan Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkanı Rafiah Ibrahim şunları söyledi: “Dünya çapında faaliyet gösterecek 11’inci ülke olarak Türkiye’de açtığımız Ericsson Araştırma Laboratuvarı ile önemli bir adım daha atıyoruz. Bu açılış, Türkiye'nin inovasyonunun, girişimci ruhunun ve sahip olduğu büyük yeteneklerin başarısını temsil ediyor. Bu laboratuvarın getireceği fırsatları değerlendirmek üzere yerel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Aralarında üniversitelerin de bulunduğu 70’ten fazla yerel kurumla işbirliği yapan Ericsson Türkiye, 140 Ar-Ge projesi yürütüyor.