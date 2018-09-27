ENKA, DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLMAYI HEDEFLİYOR

İnşaat sektörüne teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım firması olma hedefiyle yola çıkan %100 yerli teknoloji şirketi ENKA Systems, 5 yıllık süreçte global ölçekte önde gelen 250 müteahhitlik şirketine ulaşmayı amaçlıyor.

Büyük ölçekli ve küresel düzeyde operasyonlar yürüten şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılayan %100 yerli teknoloji şirketi ENKA Systems, kurulduğu günden bugüne kadar geldiği noktayı, yazılımlarını, gelecek dönem global hedeflerini İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı. ENKA Systems, ENKA Grubu’nun en genç şirketi olarak, küresel düzeyde inşaat, madencilik ve enerji sektörlerinde operasyonlar yürüten dev şantiyeleri yöneten şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruldu. İnşaat sektörüne teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım firması olma hedefiyle yola çıkan şirket, 5 yıllık süreçte global ölçekte önde gelen 250 müteahhitlik şirketine ulaşmayı amaçlıyor. Yola çıktığı ilk yıl, planlanandan daha fazla satış yapan ve alanında her biri dünya devi olan inşaat şirketleriyle çalışma başarısı gösteren ENKA Systems, yakın zamanda ilk yurt dışı ofisini açmayı planlıyor.

Toplantıda konuşan ENKA Systems Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Tansuğ, ENKA Grubu’nun diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat teknolojisi sektöründe de doğru adımlar ve yatırımlarla en önemli oyuncu olacağını ifade etti. ENKA Grubu’nun 60 yılı aşkın inşaat sektörü deneyimini teknoloji alanına da taşıdığını vurgulayan Alparslan Tansuğ, “ENKA’nın sektördeki deneyimlerinden yola çıkarak inşaat sektörüne özel olarak ürettiği teknolojik çözümler, kısa süre içerisinde ulusal ve global büyük şirketlerin kullanımına sunuldu.” dedi.

ENKA Systems CEO’su Kenan Özer Kılıçtepe: “Hedefimiz, inşaat sektörüne teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım firması olmak.”

ENKA Systems’ın küresel düzeyde büyük ölçekli inşaat, madencilik ve enerji sektörlerinde operasyonlar yürüten dev şantiyeleri yöneten şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılamak üzere %100 yerli bir teknoloji firması olarak kurulduğunu ifade eden ENKA Systems CEO’su Kenan Özer Kılıçtepe, şirketin ana hedefinin inşaat sektörüne teknoloji üreten dünyanın en büyük yazılım firması olmak olduğunu belirtti. ENKA Systems’ın inşaat sektörü için doküman yönetiminden satın almaya, ekipman yönetiminden tedarikçi ağına kadar şirketlerin ana süreçlerini yönetebileceği yazılım çözümleri sunduğunu belirten Kenan Özer Kılıçtepe: “Yeni bir şirket olarak; yapılanma sürecimizin yanı sıra piyasayı ve pazarı tanımaya odaklanarak altyapımızı oluşturduk. Alanında dev inşaat şirketleri ENKA Systems’in sunduğu ürünleri kullanmaya başladı. Hedef önümüzdeki 5 yıllık süreçte dünyanın önde gelen 250 müteahhitlik şirketine ulaşmak.” dedi.

Şirketlere önemli oranda maliyet avantajı sağlayacağız

İnşaat sektöründe en önemli konunun sahadaki sorunlara gerçek çözümler sunulamaması olduğunu da belirten Kenan Özer Kılıçtepe: “Piyasada olan ürünler var. Fakat bu ürünler inşaat sektörüne özel olarak yazılmadığından ihtiyaçlara, beklentilere net çözümler sunamıyor, sahada tam verimliliği sağlamıyorlar. Bizim sunduğumuz yazılımların öne çıkan iki özelliği var: İlki, büyük ölçekli operasyonlardaki ihtiyaçları karşılıyor olmamız, ikincisi inşaat sektörünün sahada yaşadığı problemlere gerçekçi çözümler sunmamız. ENKA Systems’ın BIM standartlarına uygun olarak geliştirdiği Küresel Ölçekte Doküman ve Proje Yönetimi EDMS, Küresel Makina Ekipman Yönetim Sistemi EGEM, Küresel Satın Alma Yönetim Sistemi EGPS, Küresel Muhasebe Finans Yönetim Sistemi EGFS, Küresel Tedarikçi Yönetimi Sistemi EGVN ve Küresel Personel Yönetim Sistemi EPS adlı yazılımları mevcut. Büyük ölçekli operasyonlardaki ihtiyaçları karşılayan ve inşaat sektörünün sahada yaşadığı problemlere gerçekçi çözümler sunan bu yazılımlarımızla, şirketlere önemli oranda maliyet avantajı sağlayacağız.” dedi.

Türkiye’nin müteahhitlik sektörü özelinde dünyada en ön sıralarda bulunduğunun altını çizen Kenan Özer Kılıçtepe, kullanılan yazılımların genelde yabancı kaynaklı olduğunu, ENKA Systems’ın mevcut durumu tamamen yerli yazılımlarla değiştirmekle kalmayıp, yurtdışına da ürünlerini ihraç edeceklerini ifade etti.