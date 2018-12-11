E-Ticaret 2018’i Rekorla Uğurlayacak

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “İnternetten kartlı ödeme miktarının Aralık 2018’de 12 Milyar TL’yi bulması hedefleniyor.”

Son 5 yıldır yüzde32 ortalama ile büyüyen e-ticaret sektörü, Aralık ayındaki 12 milyar lirahedefiyle 2018’i de rekorla uğurlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilkpara iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral,

Aralık ayının kışturizmine ek olarak yaz turizmine yönelik erken rezervasyon kampanyalarının en yoğunolduğu ay olduğunu bildirdi.

Aralık ayındaayrıca hem yeni yıl alışverişlerinin yapılması, hem de 31 Aralık gecesieğlencelerinin online satın alınmasından dolayı dijital pazarın oldukça canlıolduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi:

“İnternetten kartlıödemeler, açıklanan resmi rakamlara göre bu yıl en fazla Temmuz ayında yapıldı.Temmuz ayında ciro 14 milyar liraya yaklaştı. Bilişim Sanayicileri Derneği(TÜBİSAD) verilerine göre, Temmuz ile birlikte Ağustos’ta da tatil ve seyahatharcamalarından dolayı e-ticaret en yüksek ciroya ulaşıyor. Bu yıl Kasım’da da11.11, Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş festivallerinde de önemlirekorlar kırıldı. Henüz resmi rakamlar açıklanmadı ama Kasım’da da rekorbeklentileri var. Sektör, Aralık ayında bir kez daha 12 milyar lira barajınıaşmak istiyor.”

-E-ticaretin avantajları bilinmiyor…

Güçlü Kayral, rekordüzeydeki artışlara karşın, Türkiye’de sanal alışverişlerin avantajlarınınhenüz tam olarak bilinmediğini savundu.

E-ticaretin toplamperakende içindeki payının en yüksek olduğu ülke İngiltere’de onlinealışverişlerin büyük çoğunluğunun para iadeli alışveriş siteleri aracılığı ileyapıldığına dikkati çeken Kayral, “Müşteri, online mağazaya direkt girmekyerine Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş sitesi üzerinden alışverişyaparsa, bu siteler sanal mağazalardan komisyon alıyor ve bu komisyon müşteriyeaktarılıyor. Tüketici bilinçli alışveriş yaptığında, örneğin Aralık ayındakionline alışverişler para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılsa 12 milyarTL’nin yaklaşık 300-400 milyon TL’si müşterinin cebinde kalır. Aslında bu parae-ticaret sitelerinin dağıtmaya hazır olduğu nakit promosyon tutarı. Ama buparayı sadece para iadeli alışveriş sitelerini kullananlar elde edebilecek” dedi.