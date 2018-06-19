E-DİPLOMA İLE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGELERİ TARİHE KARIŞIYOR

Dijital dönüşüm, her geçen gün her ölçekten işletme ve kurum için bir tercih olmaktan çıkıp, zorunluluk haline geliyor. Üniversiteler de dijital dönüşümü başlatan kurumlar arasında yer alıyor. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanan üniversiteler e-diploma uygulaması ile diploma işlemlerini artık çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft’un Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Coşkun, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Ülkemizde bugün itibariyle devlet ve özel olmak üzere toplam 206 üniversite bulunmakta. Her iki üniversiteden biri tarafından tercih edilen enVision Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemimiz sayesinde üniversitelerde ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

Geliştirdiğimiz enVision yazılımı sayesinde üniversitelerimizin kağıt bazlı tüm iş süreçlerini kesintisiz otomasyon ile tam entegre dijital bir ortama aktarıyoruz. Elektronik imzalı diploma uygulaması da bu anlamda kayda değer bir örnek. Uygulama ile geçici mezuniyet belgeleri tarihe karışırken, yeni mezunlar artık uzun süre beklemek zorunda kalmadan diplomalarına kavuşuyor.”

Üniversitelerde dijital dönüşüm

Bu yıldan itibaren yeni mezunlarına elektronik imzalı diploma verecek üniversitelerin listesi şöyle:

Adıyaman Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kavram Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi.

Mezunlar diploma beklemek zorunda kalmıyor

enVision ile e-diploma sürecini başlatan üniversitelerden biri olan Cumhuriyet Üniversitesi’nde de Öğrenci Bilgi Sistemi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Entegrasyonu tamamlanarak dijital ortamda diploma basımına başladı. Üniversite Rektörlüğü tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknolojik gelişmeyi takip eden ve zamandan tasarruf etmeyi önceleyen Üniversitemiz, Öğrenci Bilgi Sistemi ve Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi programlarını entegre ederek elektronik ortam üzerinden diplomaları hazırlayıp en kısa zamanda mezun öğrencilerimize diplomalarını teslim etmeye başladı.

Öğrencilere SMS ile bilgilendirme

Diplomalarının hazırlanma sürecinin uzun olmasından dolayı mezun olan öğrencilerimize geçici mezuniyet belgesi veriliyordu. Mezun öğrencilerimiz diplomalarını yaklaşık bir yıl sonra alabiliyorlardı.

Yeni sistem ile e-imzalı diploma ve ekini öğrencilerimiz mezun oldukları anda alabiliyor ve kendilerine diplomalarının hazır olduğuna dair bilgilendirme SMS‘i gönderiliyor.

Diplomalar artık e-imzalı

Elektronik imzalı diplomalar hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanarak öğrencilerimize veriliyor. Bologna Süreci çerçevesinde uluslararası geçerliliği olan diploma eklerimiz de önümüzdeki dönemde dijital ortamda hazırlanarak öğrencilerimize teslim edilebilecek.”

Bu yeni sistem ile Türkiye’de dijital dönüşüm anlamında yükseköğretim alanında bir ilk gerçekleştirilmiş olacak.