DÜNYACA ÜNLÜ ROBOT SOPHİA İLK KEZ TÜRKİYE’DE!

Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda Uniq İstanbul’da düzenlenen Marketing Meetup buluşması, Robot Sophia’nın da katıldığı basın toplantısıyla başladı.

Türkçe ‘merhaba’ diyerek izleyicilere hitap eden Sophia, “Bugünkü kongrenin ana teması ‘deneyim’. ‘Deneyim’ benim için de oldukça önemli. Çünkü ben de sahip olduğum yapay zeka sayesinde ‘deneyim’ ile öğrenebiliyor, insan davranışlarını taklit edebiliyorum. Bugün burada pek çok yeni deneyim beni bekliyor. Türkiye’de benim için yeni olan bir şeyi daha deneyimleyeceğim; bir reklam filminde yer alacağım.” diye konuştu. Marketing Meetup’un son oturumunda Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan ve Serdar Kuzuloğlu ile yapacağı söyleşi için heyecanlı olduğunu söyleyen Sophia, 23 Nisan’ı kutlamayı da ihmal etmedi.



Bu yıl 5’inci kez düzenlenen ve pazarlamanın dâhilerini buluşturan Marketing Meetup öncesi yapılan toplantıda Sophia ile birlikte pazarlamasyon.com’un kurucusu Necip Murat, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Hanson Robotics İş Geliştirme Müdürü Matthew Chavira da hazır bulundu.

İş zekasına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan Marketing Meetup’ın dijital dünya ile teknoloji ve pazarlama dünyasını bir araya getirmeyi amaçladığını vurgulayan pazarlamasyon.com Kurucusu Necip Murat, Sophia’nın bu amaca hizmet eden en önemli örneklerden biri olduğunu belirtti. Necip Murat, bu yılki buluşmada ilk kez MarTech Awards adıyla teknoloji ve pazarlama dünyasına yön veren yaratıcı projeleri ödüllendireceklerini de duyurdu.

Sophia, Yapı Kredi’nin reklam yüzleri Gary ve Metin ile birlikte rol alacak



Sophia’nın yeni reklamlarında oynayacağını duyuran Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Sophia, Gary ve Metin ile birlikte yeni ürünümüz için çekilecek reklam filmimizde rol alacak. İnanıyorum ki bu üçlü, herkesin büyük beğenisini toplayacak. Türkiye’nin Sophia’yı önümüzdeki dönemde çok daha fazla göreceğini düşünüyoruz.” dedi.

Dijital dönüşüme en hızlı adapte olan alanların başında bankacılığın geldiğini ve Türk bankacılık sektörünün dünyada örnek olarak gösterilen çalışmalara imza attığını belirtenDoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Dijital dönüşüm bildiğiniz gibi tüm hızıyla dokunduğu her alanı değiştirmeye devam ediyor. Bankacılık da ürettiği çözümlerle bu dijital dönüşüme en hızlı adapte olan sektörlerin başında geliyor. Türk bankacılık sektörü olarak bu alandaki çalışmalarımızla dünyanın örnek gösterilen ülkeleri arasındayız. Biyometrik doğrulama, giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, mobil ödeme gibi ileri teknolojilere büyük yatırımlar yaptık.Bu kapsamda; Avrupa’da ilk kez Göz-ID ile Yapı Kredi Mobil’e giriş, Türkiye’nin ilk Apple Watch uygulaması, dünyanın ilk Ford SYNC 3 entegrasyonu, NFC ile ödeme ve e-ticarette QR kod ile ödeme gibi mobil ödeme çözümlerini hayata geçirdik. Müşterilerimizi geleceğin bankacılık dünyası ile buluşturmaya devam edeceğiz.”