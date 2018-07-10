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Dünya Kupası Heyecanını BenQ TK800 ile Yaşadılar

Dünya Kupası Heyecanını BenQ TK800 ile Yaşadılar

10 Temmuz 2018 Salı 13:44
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Dünya Kupası Heyecanını BenQ TK800 ile Yaşadılar

DLP projektör konusunda dünya lideri olan BenQ, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da özellikle spor müsabakalarına yönelik üretilen gerçek 4K HDR projektörü TK800 ile bir FIFA Dünya Kupası maç gösterimi düzenledi. Etkinlikte özellikle futbol fanatiklerinin TK800’ün sıra dışı gerçekçilikteki video kalitesini deneyimlemeleri hedeflendi.

Medya üyelerinin katıldığı etkinlikte davetliler, devam etmekte olan FIFA Dünya Kupası için mükemmel bir projector olan BenQ TK800 ile canlı yayınlanan bir maçı izlediler ve kendilerini stadyumdaki kadar heyecana kaptırdılar.

Projektör, XPR teknolojisi sayesinde sunduğu 8.3 milyon ayrı piksel ile büyüleyici görsel kalite sağlıyor, böylece her kare yüksek netlikte gösteriliyor. Hızlı tempoda gerçekleşen aksiyonları mükemmel şekilde yakalayan TK800, renk hassasiyeti ve 4K lens sistem teknolojisiyle her canlı detayı da sunuyor. Sahadaki aksiyon yoğunlaştığında ise 4K renk kartelası, ekrandaki farklı tonlara odaklanarak daha keskin bir görüntü sunuyor. Özel Futbol & Spor modları ise maçın tüm sesini, stadyumu projektörün bulunduğu ortama getirerek gerçekçi bir deneyim yaşatıyor. TK800 tüm bunları tarz sahibi kompakt bir tasarımla sağlıyor.

BenQ Türkiye’den Ergin Yavuzol etkinlikle ilgili şunları söyledi: “TK800’ün piyasaya çıkışı, FIFA Dünya Kupası’yla aynı zamana denk geldiği için büyük bir fırsata sahibiz. Dünya klasında futbol yeteneklerini, TK800 gibi bir projektörle ilk elden gösterme şansını elde ettik. Yapmak istediğimiz, ürün hakkında sadece teorik bilgiler sunmak yerine ürünü ilk elden deneyimleme şansı yaratmaktı. Projektör özellikle sporseverler için tasarlandı ve en iyi görüntü/ses deneyimini, BenQ’nun son teknolojisiyle sunarak, bu Dünya Kupası’nın olmazsa olmazlarından biri haline getirildi.”

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