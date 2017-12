Dijital dönüşüm, şirketlerin geleceği demek

Hem sunulan imkanlar hem de ürün çeşitliliği sayesinde internet üzerinden ihtiyaçları karşılamak tercih edilen yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yoğun tempoda yaşam sürdüren tüketiciler, fiziksel mağazalar kadar online mağazalardan da kolayca alışveriş yapmak istiyor. Şirketler de müşterileriyle aralarındaki uzaklığı ortadan kaldırmak için e-ticaret yönetimine başvuruyor. Dünya genelinde perakende içerisinde e-ticaretin payı 2011 yılında yüzde 3,6 iken 2016’da bu oran yüzde 8,5’e yükseldi, 2021’de ise bu oranın yüzde 13 seviyelerini yakalaması bekleniyor. TUSİAD’ın bu yıl açıkladığı ‘Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret’ raporuna göre de; ülkemizde e-ticaretin toplam perakende içerisinden aldığı pay yüzde 3,5 seviyelerinde. 2021 itibarıyla bu oranın yüzde 4,3 seviyelerini e kalacağı öngörülüyor.

“Dijital dönüşüme turizm sektörü de ayak uyduruyor”

İnternet kullanım alanlarının her geçen gün artış gösterdiğini söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, “Dijital dönüşüm, e-ticaret adına çok ciddi fırsatlar sunuyor. Dijital dönüşüm dediğimiz şey, şirketlerin geleceği demek. Şirketlerin dijitalleşmemesi e-ticaretin büyümesini engelliyor. Kullanıcı sayısının artış göstermesiyle beraber dijital pazarlamada etkisini daha çok gösteren kurumlar avantaj yakalıyor. Tüketicilerin alışveriş trendleri bu yöne doğru kayıyor.



Turizm sektörü de bu yeni trendi takip eden sektör olarak karşımıza çıkıyor. Turizmde yeni ve etkili satış kanalı ‘dijital pazarlama’ diyebiliriz. Günümüzde dijital pazarda özelikle otellerin kendi dijital pazarlamalarını oluşturmaları gerekiyor. E-ticaret hem markalar hem de kullanıcılar için yaşamımızı kolaylaştıran dijital dünyanın sunduğu ayrıcalıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek dönemde online platformlardan yapılan alışveriş hacmi, fiziksel mağazadan yapılan alışveriş hacmini geçecek. E-ticaret sayesinde zamandan tasarruf etmek ve her ihtiyacımıza karşılık bulmak mümkün. Turizm sektöründe dijital alana daha fazla yönelmek sektörü büyütecek.



Daha çok reklam yatırımı yapılması gerekliliği ile beraber turizmde dijital pazarlamanın yükselen bir değer olarak avantaj sağladığını düşünüyorum. Biz CRM Medya olarak turizm sektöründe dijital pazarın öneminin farkındayız. Bu alandaki bilgi boşluğunu doldurmak ve yenilikleri sektör profesyonelleri ile paylaşmak adına Dijital Zirve etkinliğimizi her yıl gündemimizde tutuyoruz. Yaklaşık olarak 500-600 katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz zirve kapsamında hizmet ettiğimiz sektörü güçlendirmeyi hedefliyoruz.



Bu yıl gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde Yekta Kopan moderatörlüğünde, Serdar Kuzuloğlu, Mehmet Biçer, Ceyhun Yılmaz, Mustafa İçil, Sencer Kutluğ, Emre Faks, Ahmet Uğur Yılmaz, Okan Seçkin, Devrim Emekçi, Başak E. Amanat, Serdar Sarıl, Ali Özdemir gibi önemli isimleri ağırladık. Bu etkinlikler devam ettikçe turizm sektörü daha da gelişecek. Amacımız üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle, sektör ilgililerini doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor ” dedi.