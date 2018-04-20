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DİJİTAL BAHAR TEMİZLİĞİ İÇİN 7 İPUCU

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yoğun ve telaşlı çalışma günlerinin yerini yavaş yavaş esnek çalışma saatleri almaya başlıyor. Uzun haftasonu tatilleri, yıllık izinler, daha geç gelip daha erken işten ayrılma zamanları. Bu günler aynı zamanda bilgisayarlarınızı ve mobil cihazlarınızı gözden geçirmeniz için de en uygun dönem.

DİJİTAL BAHAR TEMİZLİĞİ İÇİN 7 İPUCU

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yoğun ve telaşlı çalışma günlerinin yerini yavaş yavaş esnek çalışma saatleri almaya başlıyor. Uzun haftasonu tatilleri, yıllık izinler, daha geç gelip daha erken işten ayrılma zamanları. Bu günler aynı zamanda bilgisayarlarınızı ve mobil cihazlarınızı gözden geçirmeniz için de en uygun dönem.

20 Nisan 2018 Cuma 15:01
4518 Okunma
DİJİTAL BAHAR TEMİZLİĞİ İÇİN 7 İPUCU

Parola değişikliği yapın! Şifre ve parolalarımız, siber saldırılar karışında en önemli güvenlik kalkanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu nedenle üşenmeyin; e-postalarınızda, sosyal medyada, alışveriş ve bankacılık işlemlerinizde kullandığınız parolaları yenileyin. Şifrelerinizi “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı karmaşık şekilde oluşturun.

Telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın! İnternete daha çok telefondan bağlanmaya başladık. Hatta telefonlar sayesinde her an online bağlantıdayız. Siber suçlular da bunun farkında. Bilgisayara yönelik siber tehditlerin neredeyse tamamı artık telefon ve tabletlere uyarlandı, hatta telefonlara özgü saldırılar da gelişti. Bu nedenle telefonunuza bilgisayar muamelesi yapın ve bir mobil güvenlik yazılımıyla koruyun.

Masaüstünden boşaltın! Bahar temizliğine önce bilgisayarın masaüstünü temizlemekle başlayın. Gereksiz dosyaları silin, kullanmadığınız programları denetim masasındaki “Program Kaldır“ bölümünden kaldırın. Geçici dosyalarınızı temizleyin ardından çöp sepetini boşaltın.

Yedekleyin! Önemli verileri ve fotoğraflarınızı mutlaka başka bir dijital ortam veya cihaza yedekleyin. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz ya da akıllı telefonunuz bozulduğu veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

Güncelleyin!Hem işletim sistemi hem de kullandığınız yazılımlara yönelik güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin! Özellikle işletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor.

Güncel antivirus yazılımı kullanın! Her gün 350 bin yeni virüs, dijitaldünyaya salınıyor. Tek başına mücadele edemezsiniz. Güncel ve lisanslı bir güvenlik yazılımı en yeni saldırılara karşı korunmanıza yardımcı olur.

USB, SD kart gibi harici bellekleri tarayın! Virüsler açısından taşıyıcı olabilecek harici bellekleri güncel bir virüs tarayıcı ile kontrol edin, zararlı yazılım varsa temizleyin. Bu bellekler hayatı çok kolaylaştırıyor ve çok kullanılıyor ama tam da bu nedenden ötürü siber suçlular, taşınabilir bellekleri birer virüs bulaştırma aracı olarak kullanmayı seviyor.

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